'Никаких россиян в комнате': Туск подколол Фицо на саммите ЕС

После отставки Орбана Фицо на некоторое время может остаться единственным лоббистом интересов Кремля в Евросоюзе.

На саммите ЕС, который состоялся в пятницу на Кипре, впервые за много лет "не было россиян". Как пишет Politico, об этом в шутку заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.

Отмечается, что именно в этот момент мимо Туска проходил его словацкий коллега Роберт Фицо. "Нет, нет, это шутка", – быстро добавил Туск, подмигнув журналистам.

Впоследствии польский премьер опубликовал в соцсети Х аналогичный по содержанию пост: "Заседание Европейского совета. Впервые за много лет в зале нет россиян. Огромное облегчение".

Видео дня

Шутки шутками, но другие европейские политики и дипломаты в общении с Politico тоже описывают "совершенно новое настроение" на встречах ЕС после того, как венгерский премьер Виктор Орбан проиграл парламентские выборы и де-факто был списан Москвой.

Победу Петера Мадьяра на выборах в Венгрии Туск назвал доказательством того, что "демократы не проиграли". Он указал на аналогичные результаты выборов в Польше, Румынии и Молдове как на доказательство того, что "есть будущее для Европы, для демократии, для верховенства права".

Как писал УНИАН, после поражения на парламентских выборах Виктор Орбан перестал сопротивляться намерениям Евросоюза и снял вето на кредит в 90 миллиардов евро для Украины.

На этом фоне в Москве дали понять, что и так не слишком полагались на своего венгерского агента.

Вместе с тем словацкий премьер Роберт Фицо не готов полностью порвать связи с Кремлем. На днях он сетовал, что другие страны ЕС не дают разрешение на пролет его самолета в Москву.

