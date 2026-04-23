Зеленский лично присоединится к встрече лидеров ЕС на Кипре, – Politico

Отмечается, что главной темой саммита будет разблокирование кредита Украине на сумму 90 миллиардов евро.

Президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие в неформальной встрече лидеров Европейского Союза, проходящей на Кипре. Ранее планировалось, что глава государства присоединится к встрече с помощью видеосвязи, однако планы изменились, сообщает издание Politico.

Стало известно, что главной темой мероприятия в курортном городе Айя-Напа станет разблокирование кредита Украине на сумму €90 миллиардов. Как отмечается в материале, личное присутствие украинского лидера подтвердил президент Совета Антониу Кошта.

"Мы будем иметь честь лично приветствовать президента Зеленского в этот особенно значимый момент", – заявил он в комментарии изданию.

По имеющимся данным, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который долгое время блокировал финансирование, на Кипр не приехал. Ожидается, что процедурное утверждение кредита состоится уже сегодня. Кроме того, вместе с кредитом будет окончательно согласован и 20-й пакет санкций против России.

Участники начнут прибывать в 17:15 по брюссельскому времени, после чего в 18:30 состоится обмен мнениями с Владимиром Зеленским, а в 19:15 начнется рабочий ужин, отмечает источник.

Разблокировка кредита

Ранее УНИАН писал, что Венгрия сняла свое вето на выделение Украине 90 миллиардов евро кредита после достижения компромисса по возобновлению поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

Виктор Орбан изменил позицию на фоне давления со стороны других лидеров ЕС и решения технических вопросов транзита через территорию Украины.

В свою очередь, Владимир Зеленский подтвердил завершение ремонта нефтепровода "Дружба", что стало ключевым фактором для снятия энергетических претензий со стороны Венгрии и Словакии.

Президент подчеркнул, что Украина выполнила свои обязательства по восстановлению технической работоспособности магистрали в рекордно короткие сроки.

