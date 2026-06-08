Ошибка, которую допускают миллионы людей: почему жалюзи не следует закрывать до конца

Частично поднятые жалюзи улучшают циркуляцию воздуха и помогают ночной прохладе проникать в помещение, и не только.

Многие люди перед сном полностью закрывают жалюзи, пытаясь защитить спальню от света и посторонних звуков. Однако эксперты считают, что такой подход не всегда является лучшим для качественного отдыха и легкого пробуждения, говорится в материале NLC.

В статье говорится, что естественное пробуждение организма напрямую связано с утренним освещением. Дневной свет подает мозгу сигнал о начале нового дня, благодаря чему человеку легче проснуться и быстрее почувствовать бодрость.

Если жалюзи опущены до самого низа, комната остается темной даже после восхода солнца. В результате просыпаться становится сложнее, а чувство усталости может сохраняться дольше.

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Именно поэтому рекомендуют оставлять под жалюзи небольшой зазор в несколько сантиметров. Это позволит комнате постепенно наполняться естественным светом с самого утра.

Еще одно преимущество такого решения особенно актуально в теплое время года. Частично поднятые жалюзи улучшают циркуляцию воздуха и помогают ночной прохладе проникать в помещение. В то же время днем их рекомендуют опускать максимально низко, чтобы защитить жилье от перегрева солнечными лучами.

В то же время не всем комфортно спать даже при минимальном освещении. Для людей, предпочитающих полную темноту, альтернативой могут стать световые будильники. Такие устройства имитируют рассвет, постепенно увеличивая яркость света перед сигналом будильника.

Благодаря этому ночью спальня остается полностью темной, а организм получает более естественный и комфортный сигнал к пробуждению утром.

Что мешает комфортному здоровому сну

Ранее эксперты предупредили, что привычка спать без одежды может очень навредить здоровью и испортить сон. Особенно в летнюю жару. По словам специалистов, это не лучшее решение. По их словам, следует выбирать легкую одежду и удобный крой.

Также специалисты сообщили, что из-за постоянных ночных беспокойств сон украинцев стал короче в среднем на 40 минут. Но последствия такого нарушения сна могут быть значительно хуже, так как ухудшается работоспособность и повышается нагрузка на нервную систему.

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