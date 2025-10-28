По его словам, это необходимо для того, чтобы вынудить Путина начать переговоры о завершении войны с Украиной.

Президент США Дональд Трамп намерен реализовать и строго обеспечить выполнение новых жёстких санкций против российской нефтяной отрасли, из-за которых "Лукойл" начал распродавать свои активы. Такое заявление сделал посол США при НАТО Мэттью Уитакер.

По его словам, это необходимо для того, чтобы вынудить президента РФ Владимира Путина начать переговоры о завершении войны с Украиной.

"Мы ввели эти санкции и намерены добиться их исполнения", - сказал Уитакер, постоянный представитель США при НАТО, в интервью Bloomberg.

Отмечается, что после объявления санкций цены на нефть подскочили, однако реакция рынка оказалась сдержанной из-за неопределённости, насколько серьёзно Белый дом намерен добиваться их исполнения - учитывая, что Россия и раньше сталкивалась с жёсткими санкциями с первых дней войны.

"Возможно, именно этот шаг позволит Путину сесть за стол переговоров и положить конец этой войне, как минимум начав с перемирия, чтобы можно было договориться о окончательном урегулировании", - отметил Уитакер.

По его словам, это лишь начало:

"Президент Трамп держит все козыри в своих руках - и это лишь один из них. У него ещё много ходов впереди".

Санкции США против РФ

На прошлой неделе Министерство финансов США внесло в чёрный список крупнейшие российские нефтяные компании - "Роснефть" и "Лукойл" - в рамках новой попытки прекратить войну, лишив Москву доходов, необходимых для её ведения. Это первый крупный пакет финансовых санкций против России с момента вступления Трампа в должность.

Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что американское правительство предоставило письменные гарантии относительно того, что немецкий бизнес "Роснефти" освободят от новых энергетических санкций.

