В октябре 2025 года администрация президента США Дональда Трампа ввела самые жесткие за последние два года санкции против российской нефтяной отрасли. Под ограничения попали компании "Роснефть" и "Лукойл", а также десятки их дочерних структур. Запрещены любые финансовые операции, инвестиции или экспорт технологий.

Вторая по величине компания РФ, которая до недавнего времени контролировала до 20% российской добычи и имела широкую сеть активов по всему миру, Лукойл, испугавшись санкций, заявила о распродаже своих зарубежных активов. Решение о распродаже компания объяснила "невозможностью продолжать работу в рамках действующих лицензий OFAC". И, по данным Reuters, AP News и Tne IntelliNews, речь идет о полном выходе из зарубежных проектов.

О каких именно активах идет речь и чего может лишиться корпорация? Вот перечень основных активов, которые я нашел (и, очевидно, он не является исчерпывающим):

Ирак - месторождение West Qurna-2 (75% у "Лукойла", 480 000 баррелей/сутки);

Болгария - НПЗ Neftohim Burgas (190 000 баррелей/сутки), ключевой объект на Черном море;

Румыния - НПЗ Petrotel-Lukoil;

Нидерланды - 45 % в Zeeland Refinery;

Казахстан - доли в Khvalynskoye gas field и Каспийском трубопроводном консорциуме;

Узбекистан - месторождения Kandym-Khausak-Shady-Kungrad (90%);

Египет - блоки Meleiha, West Esh-el-Mallah, West Geisum;

Гана, Камерун - шельфовые проекты Cape Three Points Deepwater, Etinde LNG;

Мексика - доля 50% в оффшорном блоке;

Азербайджан - участие в Shah Deniz и D-222 (Yalama);

США, Европа и СНГ - сети АЗС и сбытовые компании.

Все они суммарно обеспечивали более 15% глобальной добывающей мощности компании и стабильный валютный поток.

Естественно, объявление о распродаже вызвало резкую реакцию инвесторов. На фоне новостей акции "Лукойла" упали на -13,95% за неделю. Это - самое большое падение с 2022 года. По некоторым данным, рыночная потеря капитализации компании после санкций составляет 83 млрд рублей за два дня.

Эксперты объясняют это не краткосрочной паникой, а переоценкой рисков: компания теряет географическую диверсификацию, валютные поступления и партнеров, а замена западных активов новыми практически невозможна. И стоит отметить, что в прошлом году, в 2024-м, "Лукойл" уже понес списания на 93,3 млрд рублей (из них более 50 млрд - именно из-за потери иностранных активов). Итак, по прогнозам международных аналитиков из UBS и IEA, потенциально, в случае продажи всех проектов вне РФ, компания может потерять до 25% добывающих мощностей.

Сможет ли "Лукойл" продать активы подставным лицам? Фактически, ответ зависит от геополитических факторов. То есть, в каких именно отношениях соответствующие государства находятся с США, и захотят ли они рисковать.

Таким образом, например, псевдопродажа в ЕС и США довольно сомнительна. Зато в Африке, Латинской Америке и СНГ это возможно, но только в отдельных случаях.

При этом, потери "Лукойла" - это потери не только для компании, но и для российского государства. Ведь Москва лишается контроля над частью инфраструктуры, которая обеспечивала экспорт через Болгарию, Казахстан и Ирак. Уменьшаются валютные поступления, падает "мягкая сила" - из-за закрытия заправочных сетей и сокращения присутствия в Африке и на Ближнем Востоке.

Дело в том, что любое энергетическое предприятие за рубежом - это один из элементов "энергетической сверхдержавы": вокруг актива формируется лояльная к России и ее интересам клиентела - рабочие и члены семей, профсоюзы, подрядчики и сервисные организации, чиновники местного и национального уровня... И, конечно, часть доходов тратится на легальное и нелегальное усиление российского влияния - от финансирования "Русских домов" до взносов в избирательные фонды...

Теперь Европа получает шанс выкупить или национализировать нефтеперерабатывающие объекты - Болгария уже готовит закон о госконтроле над Burgas НПЗ. Казахстан может перераспределить доли в проектах в пользу Chevron и KazMunayGas...

Таким образом, санкции Трампа заставляют российский бизнес не просто "приспосабливаться", а отступать. С глобальной карты энергетики Россия начинает исчезать не потому, что заканчивается нефть, а потому, что ее больше никто не хочет покупать вместе с рисками Кремля. Но, для надежного и стабильного уменьшения доходов РФ странам Большой Семерки (США и ЕС - в первую очередь) придется разработать меры строгого контроля над ситуацией.