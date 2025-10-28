Ранее Трамп объявил о введении санкций против нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что американское правительство предоставило письменные гарантии относительно того, что немецкий бизнес "Роснефти" освободят от новых энергетических санкций. Активы больше не находятся под фактическим контролем России, сообщает Reuters.

Ранее Берлин обратился в Вашингтон за разъяснениями после того, как в администрации Дональда Трампа ввели санкции против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". В Германии утверждали, что нефтеперерабатывающие заводы находятся под опекой государства с 2022 года и отделены от материнской группы. В то же время они играют стратегическую роль в энергетической безопасности страны.

Среди активов, о которых идет речь, - нефтеперерабатывающий завод PCK в городе Шведт, который является одним из крупнейших в Германии. На него приходится значительная доля мощностей по нефтепереработке в стране.

Также предприятие является одним из крупнейших работодателей в земле Бранденбург - регионе, где стремительно растет поддержка партии "Альтернатива для Германии", которую иногда называют "националистической" и "пророссийской".

Новые санкции против России - что говорят специалисты

Напомним, недавно США объявили о введении санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла". По мнению некоторых специалистов, в случае полноценной реализации ограничения могут перекрыть поток доходов от продажи ископаемого топлива, финансирующих военную машину кремлевского режима.

В то же время другие эксперты придерживаются мнения, что санкции не станут для России фатальными, ведь за годы войны против Украины она научилась обходить западные ограничения.

