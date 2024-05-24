Чиновник предположил, что таким образом Россия испытывает НАТО.

Россия "может испытывать" страны-члены НАТО недавними действиями, связанными с демаркацией своих границ. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время своего визита в Латвию, пишет Bloomberg.

"Мы должны быть хорошо подготовлены против всех видов угроз, поступающих из России", – подчеркнул премьер-министр Финляндии.

Отмечается, что его комментарии прозвучали после инцидента 23 мая, когда российские пограничники были обвинены эстонскими коллегами в том, что сняли систему буйков-маркеров на реке Нарва, разделяющей две страны.

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Ранее на этой неделе предложение Министерства обороны России по изменению границы и территориальных вод страны в Балтийском море вызвало бурную реакцию со стороны Литвы и Финляндии. Позже документ, в котором изложен проект предложения, был удален с правительственного сайта без объяснения причин.

"Конечно, мы видим, что со всеми этими вопросами в Финляндии, Литве и Эстонии существует временная связь, но сейчас пришло время успокоиться и очень внимательно посмотреть на то, что на самом деле происходит. Возможно, они нас испытывают, но мы еще не знаем", – сказал Орпо.

Европейский Союз "ожидает от России объяснений относительно снятия буев и их немедленного возвращения", – говорится в отдельном заявлении внешнеполитической службы блока.

Новые территориальные посягательства РФ

Ранее УНИАН писал, что Россия готовится сдвинуть границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Об этом сначала написали росСМИ со ссылкой на проект постановления российского правительства. В то же время в Кремле не подтвердили и не опровергли предложение Министерства обороны России, которое предусматривает изменение морских границ страны в Балтийском море.

В Министерстве иностранных дел Литвы назвали "умышленной, целенаправленной провокацией с целью запугать соседние страны и их общества" озвученные Россией планы по расширению территориальных вод в Балтийском море рядом с государственной границей Литвы и Финляндии.

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