Также президент Чехии считает, что американский лидер не до конца понимает, что такое Россия.

Президент Чехии Петр Павел призвал США дать Европе больше времени и реалистичные цели для того усиления вооружения, чтобы сдерживать все более агрессивную Россию. Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, страны Европы не могут обеспечить длительный мир в Украине без помощи США, поэтому Дональд Трамп прав, требуя от них существенно увеличить расходы на оборону. Однако для замены некоторых мер защиты, которые сейчас предоставляет Вашингтон, нужны годы, добавил Павел.

"США будут пытаться оказать давление на европейцев, чтобы они сделали это быстрее. Давайте создадим достаточное давление на европейцев, но не толкайте их с обрыва", - подчеркнул президент Чехии.

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Известно, что он будет представлять свою страну на саммите НАТО 24-25 июня в Гааге. Павел подчеркнул, что целью этого саммита является "удержание американцев в регионе".

Также он оптимистично высказался относительно того, что партнеры договорятся увеличить военные инвестиции, а США придерживаются статьи 5 НАТО - положения о коллективной обороне, которое обязывает членов организации защищать друг друга.

"Я верю, что мы сможем сохранить единство. Европейские союзники будут приветствовать гораздо более сильное утверждение о том, что Россия есть и, по крайней мере в краткосрочной перспективе, будет оставаться нашим самым большим вызовом в сфере безопасности", - считает чешский лидер.

В свою очередь Павел отметил, что декларация саммита будет "чрезвычайно короткой" и, скорее всего, не будет содержать предыдущих обещаний по финансовой и военной поддержке Украины, а также перспективы вступления страны в альянс.

В то же время президент Чехии разочарован, что Трамп не назвал РФ агрессором, а Украину - жертвой. По его словам, Европе необходимо, чтобы США усилили давление на Кремль с помощью экономических санкций, дипломатической изоляции и военного сдерживания.

"Мы четко видим, что Дональд Трамп оставляет открытыми двери для будущих отношений, преимущественно экономических, с Россией. У меня есть подозрение, что он не до конца понимает, что такое Россия и россияне", - добавил Павел.

Также политик считает, что после более чем трех лет полномасштабной войны союзники все больше понимают, что Украине вряд ли удастся достичь всех своих военных целей.

"Часть территории будет в течение некоторого времени временно оккупирована Россией, и Украине придется пойти на необходимые уступки. Мы все должны совместно стремиться к наилучшему результату", - заверил он.

Однако, как говорит Павел, Запад должен продолжать вооружать Украину, чтобы не дать РФ объявить победу и почувствовать себя "вознагражденной" за свою агрессию.

"Я верю, что НАТО есть и будет краеугольным камнем европейской безопасности. Мы должны очень тесно координировать свои действия с США, потому что в их интересах также не дать России победить в этом конфликте", - подытожил чешский президент.

Подготовка НАТО к возможной войне - последние новости

Ранее генеральный директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Сергей Гончаров указал на серьезную проблему вооружения НАТО. Он подчеркнул, что давний фокус Европы и США на ограниченных партиях высокотехнологичных систем может оказаться серьезным недостатком в затяжном конфликте.

"Война в Украине показывает: вам не нужна горстка ультраточного и дорогого оружия. Вам нужно огромное количество достаточно эффективного огневого средства", - подчеркнул Гончаров.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что РФ производит за три месяца столько оружия, сколько все страны НАТО за год. По его словам, российская военная машина не замедляется, а наоборот набирает обороты.

"Ожидается, что в этом году российская оборонная промышленность выпустит 1500 танков, 3000 единиц бронетехники и 200 ракет "Искандер"", - предупредил Рютте.

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