Для этого РФ использует образовательные программы, финансируя из бюджета обучение студентов из африканских стран.

Российская Федерация формирует лояльную к Кремлю "африканскую элиту". Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

"Россия наращивает присутствие на африканском континенте, используя образовательные и молодежные программы как инструмент долгосрочного влияния", - подчеркнул он.

По его словам, с этой целью РФ сохраняет квоты в своих вузах для граждан стран Африки за средства госбюджета. Основные направления подготовки - сельское хозяйство, инженерия, педагогика и медицина.

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Также РФ в ведущих университетах Африки планирует открытие курсов русского языка и программ повышения квалификации для преподавателей, а в перспективе - синхронизация образовательных программ со стандартами РФ.

Юсов отметил, что, по замыслу Кремля, это позволит закрепить долгосрочное присутствие российских нарративов в системе образования стран континента.

Отдельное внимание в РФ уделяют работе с молодежью через спортивные инициативы.

"Африканское образование и спорт все активнее используются государством-агрессором как инструменты гибридного влияния с прицелом на формирование нового поколения политических и управленческих элит, лояльных к Кремлю", - пояснил Юсов.

Влияние РФ в Африке

Россия массово вербует африканцев на фейковые вакансии и отправляет их на фронт в Украину.

По данным издания The Telegraph, за последние месяцы сотни мужчин из Камеруна, Сенегала, Зимбабве, Бангладеш и других стран стали пехотой для пополнения истощенных сил вторжения Путина.

Отмечается, что одним из них был 36-летний Джин Онана из Камеруна, которому пообещали работу на фабрике шампуня в Москве, но арестовали и заставили подписать контракт на год в российской армии. После этого он попал в ад восточного фронта. Он попал в украинский плен после того как шесть дней пролежал раненый среди трупов российских оккупантов.

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