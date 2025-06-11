За 10 дней стоимость самого популярного бензина марки А-95 в одной из сетей подскочила более чем на 1 грн/литр.

В первой декаде июня средняя стоимость бензина марки А-95 увеличилась на 44 копейки за литр, достигнув почти 55 грн/литр. Тогда как стоимость дизеля почти не изменилась, а сжиженный газ, наоборот, подешевел на 62 копейки на литре, до 34,21 грн/литр, сообщает Enkorr.

Издание отмечает, что подорожание бензина было лишь вопросом времени, поскольку мировые цены на нефть достигли 66-67 долларов за баррель, что привело к снижению доходности АЗС.

"11 июня ОККО и WOG увеличили стоимость "пятых" бензинов (бензина А-95, - УНИАН) на 1 грн/литр UPG пыталась быть оригинальной: стандартная марка выросла на 90 коп./л, а фирменная - на 1,40 грн/литр", - отмечают аналитики.

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Остальные участники рынка подняли цены на бензин от 30 копеек до 1 грн/литр.

Эксперты добавляют, что на дизеле сети зарабатывали больше, поэтому повышение оптовых цен на 70 копеек/литр преимущественно не повлияло на розничные цены. В то же время, некоторые сети даже снизили стоимость дизеля от десяти копеек до одной гривны/литр.

Зато сжиженный газ существенно подешевел. Больше всего снизились цены на колонках Shell и "Авантаж 7" - 1,5 грн/литр.

На 1-1,25 грн/литр опустились цены на станциях "Укрнафты", Mango, VostokGaz и Rodnik. У остальных стоимость уменьшилась на 26-90 коп/литр.

"Учитывая высокую рентабельность, цены на сжиженный газ имеют потенциал к снижению как минимум еще на 1 грн/литр", - констатируют эксперты.

Цены на бензин - другие новости

Ранее в Нацбанке заявили, что темпы роста цен на топливо в Украине могут ускориться в текущем году до более 13%. Замедлить рост может снижение мировых цен на нефть.

По словам генерального директора сети АЗС Леонида Косянчука, цены на бензин до конца года будут зависеть от политической ситуации в Соединенных Штатах, в частности, от реформ президента Трампа.

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