Законопроект сегодня исчез с портала нормативных актов РФ.

В Кремле не подтвердили и не опровергли предложение Министерства обороны России, которое предполагает изменение морских границ страны в Балтийском море.

Как пишет CNBC, российские информационные агентства сообщили в среду о неназванном "военно-дипломатическом" источнике, который сказал, что "не было и нет намерения пересматривать ширину территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии государственной границы Российской Федерации на Балтике".

Однако на вопрос журналистов о том, есть ли в предложении министерства политический мотив, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг это предложение, заявив, что "ничего политического здесь нет, хотя политическая ситуация существенно изменилась", сообщает агентство "Интерфакс".

Видео дня

"Вы видите, как нарастает напряженность и уровень конфронтации, особенно в Балтийском регионе - это требует соответствующих шагов от наших профильных ведомств для обеспечения нашей безопасности", - ответил он.

"Но по поводу деталей, опять же, я не совсем компетентен, рекомендую вам обратиться в Министерство обороны", - сказал Песков.

В то же время СМИ сообщают, что правительство сегодня удалило опубликованный проект постановления о пересмотре границы в Балтийском море. Накануне удаления сообщалось, что документ находится на стадии "общественного обсуждения".

РФ планировала расширить свои границы в Балтийском море

Как сообщал УНИАН, 21 мая The Moscow Times со ссылкой на проект постановления правительства РФ сообщило, что российские власти собираются объявить внутренними морскими водами РФ часть акватории на востоке Финского залива, а также возле Балтийска и Зеленоградска Калининградской области.

В документе указывается, что установленные в 1985 году географические координаты "не в полной мере соответствуют современной географической обстановке". На финской границе россияне хотят скорректировать координаты в зоне ряда островов, а также возле северного входного мыса реки Нарва. А на литовской границе - в зоне Куршской косы, районах мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран и Балтийской косы.

В Министерстве иностранных дел Литвы назвали это "преднамереной, целенаправленной провокацией с целью запугать соседние страны и их общества".

Вас также могут заинтересовать новости: