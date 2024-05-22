Происходит очередная гибридная операция РФ, полагает литовский министр.

В центре внимания сегодня новости России. В Министерстве иностранных дел Литвы назвали "преднамереной, целенаправленной провокацией с целью запугать соседние страны и их общества" озвученные Россией планы по расширению территориальных вод в Балтийском море рядом с государственной границей Литвы и Финляндии.

Об этом пишет Delfi со ссылкой на официальное заявление МИД. "Подобные действия Российской Федерации расцениваются как преднамеренная, целенаправленная провокация с целью запугать соседние страны и их общества. Это еще одно доказательство того, что агрессивная и ревизионистская политика России угрожает безопасности ее соседей и Европы в целом. Сегодня Литва приглашает представителя России для получения исчерпывающих объяснений и координирует свои ответные действия с партнерами...", - говорится в этом заявлении.

Отмечается, что в Минобороны РФ подготовили документ, согласно которому Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

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В свою очередь министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Россия, которая намерена перекроить морские границы с Литвой и Финляндией, проводит очередную гибридную операцию.

"Происходит очередная гибридная операция России, на этот раз пытающаяся посеять страх, неуверенность и сомнения относительно намерений в Балтийском море", - написал Ландсбергис в соцсети X.

Он добавил, что "это очевидная эскалация, направленная против НАТО и ЕС, и на нее необходимо реагировать соответствующим жестким ответом".

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Как сообщал УНИАН, вчера The Moscow Times со ссылкой на проект постановления правительства РФ сообщило, что российские власти собираются объявить внутренними морскими водами РФ часть акватории на востоке Финского залива, а также возле Балтийска и Зеленоградска Калининградской области.

В документе указывается, что установленные в 1985 году географические координаты "не в полной мере соответствуют современной географической обстановке". На финской границе россияне хотят скорректировать координаты в зоне ряда островов, а также возле северного входного мыса реки Нарва. А на литовской границе - в зоне Куршской косы, районах мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран и Балтийской косы.

РФ намерена изменить прохождение морской границы. Журналисты отмечают, что это постановление вынесли на обсуждение почти одновременно с началом учений с тактическим ядерным оружием.