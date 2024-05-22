Балтийские соседи России бурно отреагировали на публикацию вышеупомянутого документа.

На днях в России заявили о планах изменить границы с Финляндией и Литвой в Балтийском море. Однако впоследствии это предложение было удалено с правительственного сайта РФ без объяснения причин, пишет Bloomberg.

"В документе, который был опубликован для общественного обсуждения, говорилось, что Министерство обороны хочет скорректировать координаты точек, по которым оно рассчитывает территориальные воды России, и ссылалось на документ 1985 года, принятый Советским Союзом, чтобы обосновать это предложение. В среду на сайте ведомства появилось сообщение о том, что проект был удален. Перед его удалением три ведущих российских СМИ распространили заявление неназванного "военно-дипломатического источника", который отрицал, что Москва имеет какие-то планы по пересмотру государственной границы на Балтике или своих территориальных вод. Они не объяснили, почему этот документ был опубликован", – говорится в материале.

Балтийские соседи России бурно отреагировали на публикацию вышеупомянутого документа. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицал любые политические намерения, хотя и не открестился от документа и заявил, что Россия обязана принять "соответствующие меры" для обеспечения своей безопасности.

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В свою очередь, министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что Россия "пытается посеять страх, неуверенность и сомнения относительно своих намерений в Балтийском море". По его словам, это "очевидная эскалация, направленная против НАТО и ЕС, и на нее должен быть дан соответствующий жесткий ответ".

Хотя российское Минобороны и не уточнило, как именно будут "изменены" границы, там отметили, что этот шаг повлияет на материковую часть страны и на острова в Балтийском море. В частности, это могло повлиять на Финский залив и пограничную зону вокруг Калининградской области РФ, граничащей с Литвой и Польшей.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву регулирует, как прибрежные государства определяют свои морские территории, и Россия должна соблюдать хартию как страна-подписант.

"Сеять путаницу – это часть гибридного влияния. Финляндия не даст себя запутать", – сказала она.

Позже Валтонен, выступая перед СМИ, заявила, что ее страна будет исходить из того, "что это рутинная проверка координат", которую позволяет устав ООН. Она сказала, что Финляндия продолжит "следить за ситуацией и будет пытаться официально выяснить, о чем идет речь", но "пока нет оснований для спекуляций".

"Россия сначала заявила, что проведет общественные консультации до 4 июня, а в предложении был определен январь 2025 года как дата, когда произойдет изменение. В пояснительном документе Министерство обороны заявило, что действует в соответствии с согласованным в 2019 году правительственным распоряжением о развитии морской деятельности России до 2030 года. В документе утверждается, что изменения необходимы, поскольку существующие точки измерения не позволяют России определить границу своих территориальных вод и "не полностью соответствуют современной географической ситуации", без дальнейших объяснений", – отмечают авторы материала.

Согласно документу, Россия намеревалась изменить морские навигационные карты, чтобы отразить новую морскую границу.

В России намеревались изменить границу в Балтийском море

21 мая стало известно, что российские власти намерены объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также возле Балтийска и Зеленоградска Калининградской области.

Так, на финской границе россияне планировали "скорректировать координаты" в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также у северного входного мыса реки Нарва. На границе с Литвой Москва намеревалась "сдвинуть" координаты в зоне Куршской косы, районах мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран и Балтийской косы.

Примечательно, что это постановление вынесли на обсуждение почти одновременно с началом учений с тактическим ядерным оружием.

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