Суд осудил мужчину по одному из трех пунктов обвинения.

Известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна снова признали виновным в сексуальном насилии. Это произошло на днях во время судебного заседания в Нью-Йорке.

Не секрет, что в прошлом году суд отменил приговор экс-киномагнату, который ему вынесли в 2020 году. Однако сейчас, как отмечает агентство Reuters, суд присяжных все же пересмотрел свое решение и признал виновным 73-летнего мужчину по одному из трех пунктов обвинения, которое связано с вероятным нападением на экс-ассистентку Мириам Хейли.

Также известно, что суд пока не подтвердил причастность Харви к другим преступлениям, которые ему выдвигались. Речь идет о вероятном нападении на актрису Каю Соколу, которой тогда было 16 лет и изнасиловании актрисы Джессики Манн в 2013 году.

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К слову, сам Вайнштейн отрицает любую причастность к этим делам и отмечает, что не совершал нападений и никого не насиловал.

Что известно о деле Харви Вайнштейна

Продюсер фильмов "Король говорит" и "Артист" был обвинен в сексуальных домогательствах в 2017 году. Тогда более 80 женщин заявили о неприемлемом поведении Вайнштейна, среди них были актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ума Турман и другие. Через три года мужчину приговорили к 23 годам заключения. В феврале 2023 года суд приговорил Харви еще к 16 годам лишения свободы. Позже стало известно, что у экс-киномагната начались серьезные проблемы со здоровьем. Ему диагностировали рак костного мозга, диабет, а также у него было двустороннее воспаление легких и операция на сердце.

Напомним, ранее скандальный кинопродюсер Харви Вайнштейн неожиданно обратился к судьям.

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