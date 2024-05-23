Страна требует объяснений.

Сегодня ночью российские пограничники убрали с реки Нарва в эстонских водах плавучие буи, используемые для обозначения судоходных путей.

Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная компания ERR. Как пояснили в пограничной службе, Эстония и Россия устанавливали такие буи каждую весну. В 2022 году, уже после начала полномасштабной войны в Украине, они решили установить их на летний сезон, чтобы рыбаки и отдыхающие на лодках случайно не забрели в российские воды.

В этом году Россия заявила, что не соглашается на расположение около половины из 250 плавучих знаков. В мае Эстония, руководствуясь законом о государственной границе, установила в своих водах первые 50 буев.

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Около 03:00 пограничники обнаружили, что российские коллеги начали снимать плавучие знаки. Всего было снято 24 знака, часть из которых принадлежала к спорным. Теперь Департамент полиции и пограничной охраны ожидает от России объяснений и возвращения буев.

"Мы ждем от России доказательств того, что местоположение ранее согласованного маршрута судоходства изменилось. Если они не будут предоставлены, мы продолжим установку буев", - заявили в ведомстве.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство подходит к этому инциденту "трезво и сбалансировано". "И, при необходимости, также в контакте с нашими союзниками. Мы видим более широкую картину, когда Россия своими действиями пытается посеять тревогу", - добавила она.

Посягательство России на других соседей: последние новости

Недавно российские СМИ обратили внимание на проект постановления российского правительства, согласно которому страна-агрессор хочет в одностороннем порядке изменить границы в Балтийском море.

Россияне заявили, что утвержденные в январе 1985 года границы не соответствуют "современной географической обстановке". Уже вскоре этот законопроект удалили.

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