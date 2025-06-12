Среди новых легковых машин самым популярным гибридом остается Toyota RAV4.

В прошлом месяце автопарк нашей страны пополнили более 3 тыс гибридных легковушек (HEV i PHEV), что на 43% превышает прошлогодние показатели. Такие данные приводит аналитический портал УкрАвтопром.

Доля новых машин в этом количестве составила 60% (в 2024-м она составляла 55%). Среди новых легковых машин самым популярным гибридом остается Toyota RAV4.

RAV4 является компактным кроссовером, запущенным в производство в Японии в 1994 году.

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Первое поколение позиционировалось на рынке в качестве "женского автомобиля для активного отдыха". Цифра "4" указывает на постоянный полный привод. В мае этого года дебютировал RAV4 шестого поколения.

В целом большой популярностью среди гибридов пользуются именно кроссоверы - автомобили на легковой платформе, которые имеют отдельные черты, характерные для SUV.

ТОП-3 самых популярных новых гибрида:

- Toyota RAV4 - 439 единиц;

- Nissan Qashqai - 91;

- Audi Q8 - 79.

Среди импортируемых гибридов с пробегом самой популярной моделью оказалась Toyota Prius.

Это первый в мире массовый гибридный легковой автомобиль, который движется благодаря бензиновому и электрическому двигателю. Его начали производить в 1997 году.

ТОП-3 импортируемых гибридов с пробегом:

- Toyota Prius - 101 единица;

- Kia Niro - 65;

- Ford Fusion US - 59.

Гибридные автомобили - советы специалистов

В этом году эксперты назвали четыре гибридных автомобиля, на которые стоит обратить внимание в 2025-м. В список попали Kia Niro, Ford Maverick, Honda CR-V и Toyota Camry.

Специалисты рассказали о преимуществах каждой из этих машин. По их словам, Kia Niro имеет "необычный" дизайн и довольно неплохую мощность для своего сегмента. В то же время, Toyota Camry может похвастаться практичным интерьером.

Также напомним, что ранее эксперты Autocar обнародовали рейтинг из десяти лучших гибридных автомобилей на рынке 2024 года.

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