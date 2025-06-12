По словам дипломата, стоит помнить, что Германия является лидером в предоставлении Украине ПВО.

Если убеждать правительства стран-партнеров в том, что лучше помочь Украине, чтобы они следующими не воевали, каждое государство имеет свои разные аргументы. Об этом рассказал украинский посол в Германии Алексей Макеев в комментарии для NV, комментируя неторопливость немцев передавать Украине дальнобойное оружие.

"У финнов восприятие угрозы совсем другое, чем у немцев и французов. Расстояние также играет значительную роль. Кто-то скажет, что Украина от них далеко, ракеты не долетят, а перед ними еще несколько стран, - объяснил дипломат.

По его словам, в основном Германия сначала на запрос Киева заявляет, что не может передать Украине ту или иную систему вооружений, однако позже такие решения все же одобряются.

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"Не забывайте, что Германия является лидером в предоставлении Украине ПВО - три системы Patriot, уже семь Iris-T, Скайнексы, Гепарды. Это оружие работает и оно сдерживает россиян", - подчеркнул Макеев.

Германия и Украина - последние новости

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус ответил, может ли его страна передать Украине больше систем Patriot. По его словам, Берлин уже передал Киеву четверть имеющихся у него систем противовоздушной обороны Patriot и не может дать больше. Но он подчеркнул, что Германия ищет возможность приобрести такие системы у партнеров, чтобы потом передать их Украине.

"Я четко сказал коллегам на прошлой неделе, что мы не в состоянии отдать больше систем. Но мы обращаемся к Соединенным Штатам Америки и другим союзникам, чтобы они предоставили системы Patriot или аналогичные системы. Мы также предложили в каждом отдельном случае рассмотреть возможность оплаты системы, которая будет предоставлена, просто потому, что сейчас важна скорость, и ждать поставки от производителя мы не можем", - пояснил Писториус.

В то же время в Thе Guаrdian рассказали, почему Германия не готова дать Украине Taurus. Отмечается, что поставки таких ракет Украине пока не состоится, ведь министр финансов Германии Ларс Клингбайль заблокировал такое решение.

"Сейчас правительство Берлина отступило к позиции стратегической неопределенности относительно того, что будет делать, и сосредоточилось на предложении Украине партнерства для совместного создания ракет", - добавили в издании.

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