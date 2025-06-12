Если стартап SpinLaunch действительно воплотит обещанное, это станет революцией в освоении космоса.

Компания SpaceX сталкивается с ростом конкуренции после лет доминирования на рынке космических запусков и услуг спутникового интернета Starlink. В частности американский стартап SpinLaunch анонсировал намерение побить рекорд по количеству микроспутников, одновременно выведенных на орбиту, пишет технопортал JasonDeegan.

В 2021 году компания Илона Маска установила мировой рекорд, одновременно выведя на орбиту 143 спутника. Теперь же амбициозный конкурент под названием SpinLaunch объявил о своем намерении запустить 250 микроспутников за одну миссию. Стартап обещает создать созвездие спутников Meridian, которое якобы должно опередить гиганта отрасли Starlink.

При поддержке отраслевых партнеров, таких как NanoAvionics и Kongsberg Defense & Aerospace, SpinLaunch позиционирует себя как ключевого игрока на пути к трансформации спутниковой связи, который существует сегодня.

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Чтобы получить преимущество на этом рынке, SpinLaunch хочет использовать революционный метод вывода спутников на орбиту, который будет отличаться от традиционного запуска ракет с полезной нагрузкой. Вместо них спутники хотят "подбрасывать" в космос с помощью огромной центрифуги. В теории этот метод выглядит экономически более эффективным и экологически чистым по сравнению с обычными ракетными запусками.

Однако, даже имея свою инновационную технологию, SpinLaunch решила вывести первую партию спутников, полагаясь на традиционные ракеты. Как пишет JasonDeegan, это решение вызвало недоумение в космическом сообществе, и скептики уже выразили сомнения, что технология центрифуги вообще пригодна для вывода спутников в космос.

В самой же компании SpinLaunch говорят, что использование традиционных ракет для первых запусков - это просто прагматичный шаг, чтобы ускорить развертывание своего созвездия спутников Meridian, пока космическая центрифуга дорабатывается и совершенствуется.

"Успех космического созвездия Meridian может создать основу для новой эры запусков спутников - такой, которая будет не только эффективнее, но и доступнее как для компаний, так и для стран", - пишет JasonDeegan, но добавляет, что только время покажет, насколько реальны обещания стартапа.

Другие новости из мира технологий

Как писал УНИАН, в 2022 году компания Apple отклонила предложение Илона Маска о совместной работе над созданием технологии, которая откроет доступ к спутниковому интернету прямо со смартфона. А теперь Starlink действительно это делает, но уже без Apple.

Также мы рассказывали, что повышенная солнечная активность негативно влияет на спутники Starlink, выводя их из строя значительно раньше проектного срока.

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