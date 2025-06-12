Будут усиливать ими мобильные огневые группы.

Правительство разрешило привлекать в силы ПВО новых людей из добровольческих подразделений, которыми будут усиливать мобильные огневые группы. Об этом сказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в эфире Киев24.

"Это попытка привлечь людей в силы противовоздушной обороны в мобильные огневые группы, которые сбивают беспилотники. Мы с вами знаем, что ориентировочно месяца три назад была громкая новость, что Генеральный штаб забрал часть людей из этих мобильных огневых групп и перенаправил их на фронт, где они, по замыслу Генштаба, были наиболее нужны. И это создало определенные пробелы в украинской противовоздушной обороне", - прокомментировал он.

При этом, отметил Ступак, враг стал использовать сейчас больше беспилотников.

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"И вот сейчас в таком аварийном режиме пытаются привлечь новых людей, гарантируя им что на фронт они точно не поедут. Им обещают деньги пропорционально работе. Как по мне, оно будет выглядеть так: ты два дня работаешь в нормальном формате на своем предприятии/производстве, а в третий день - ночью смена, сбиваешь беспилотники. Потом отдыхаешь. И условно за 5-7 таких рабочих дней в месяц (или ночей) человек будет получать деньги", - сказал Ступак.

Он подчеркнул, что это не просто будут раздавать оружие новым людям, а для них предусмотрены определенные учения.

"Люди, которые присоединяются, получают униформу, знаки распознавания, подписывают все необходимые документы. Будет очередность, будут заступать в наряды. Будут формироваться группы. Их будут учить как пользоваться пулеметами (антидроновими), другим моментам, в частности куда можно стрелять, где нельзя стрелять, потому что запретная зона, населенный пункт", - отметил Ступак.

Что известно о решении правительства

Кабинет министров согласовал привлечение членов военизированных и добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ) для усиления противовоздушной обороны Украины. Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, решение принято в среду, 11 июня. Таким образом правительство поддержало предложение Министерства обороны по реализации в течение действия правового режима военного положения, но не дольше двух лет, экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны территории Украины путем привлечения групп противовоздушной обороны. Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта.

Народный депутат Алексей Гончаренко в свою очередь сообщил, что к добровольческим группам смогут присоединиться члены ДФТГ, люди, которые не подлежат мобилизации, а также те, кто уже прошел подготовку и имеет сертификат оператора БПлА. Обучение добровольцев, которые будут входить в группы противовоздушной обороны, смогут проводить центры национального сопротивления.

В середине января техники 114-й авиационной бригады ВСУ заявили, что уже 250 военнослужащих были переведены в пехоту и, мол, у них планируют забрать еще 218 ценных кадров.

По информации военных журналистов, в пехоту планировали также перевести часть связистов, бойцов мобильных огневых групп и расчетов, которые воюют на западном вооружении.

В мае бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отметил необходимость увеличивать количество мобильных огневых групп и боевых возможностей ПВО из-за масштабирования российских ракетно-дронных атак Украины. По словам Селезнева, некоторое время назад были "выхолощены" определенные возможности нашей ПВО, отправляя на фронт часть мобильных огневых групп.

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