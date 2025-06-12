Известно, что во время первого срока Трампа лидеры имели встречи.

Президент США Дональд Трамп готов общаться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, поскольку во время своего первого срока он поддерживал с ним дружеские отношения. Об этом заявили в Белом доме, передает Reuters.

"Президент остается открытым к переписке с Ким Чен Ыном", - сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Так она прокомментировала заявление СМИ о том, что делегация Северной Кореи в ООН в Нью-Йорке неоднократно отказывалась принять письмо от Трампа к Киму.

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Отношения между Трампом и Кимом - что известно

Трамп и Ким провели три саммита во время первого срока президента США в 2017-2021 годах и обменялись письмами, которые Трамп называл "прекрасными". Уже в июне 2019 года Трамп приезжал в Северную Корею из демилитаризованной зоны Южной Кореи.

Однако в сдерживании ядерной программы КНДР не было достигнуто значительного прогресса, поэтому в марте Трамп признал, что Пхеньян является "ядерной державой".

"С момента окончания саммитов Трампа с Кимом во время первого срока Северная Корея не проявляла интереса к возвращению к переговорам. Попытки сближения происходят после выборов в Южной Корее нового президента Ли Чжэ Мюна, который пообещал возобновить диалог с Северной Кореей", - добавили в сообщении.

Однако эксперты считают, что налаживание отношений с Северной Кореей будет сложнее как для Ли, так и для Трампа, чем это было во время первого срока президента США.

"С тех пор Северная Корея значительно расширила свои программы по разработке ядерного оружия и баллистических ракет, а также наладила тесные связи с Россией, оказывая прямую поддержку Москве в войне в Украине, куда Пхеньян направил как войска, так и вооружение. Ким заявил в сообщении российскому президенту Владимиру Путину, что его страна всегда будет на стороне Москвы", - подчеркнули в Reuters.

Также недавно авиационный эксперт Константин Криволап рассказывал, что КНДР модернизировала ракеты КN-23, которыми Россия бьет по Украине. По его словам, теперь они могут летать на значительно большее расстояние в почти 800 километров. Он отметил, что сейчас российские оккупанты поставили производство ракет на конвейер - работа ведется в три смены.

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