С 01:37 до 03:08 оккупанты снова били по Харькову дронами-камикадзе. Зафиксировано 11 попаданий и еще один дрон не разорвался.
Об этом сообщил городской председатель Игорь Терехов. По его данным, под обстрелы попали жилые районы, учебные заведения, детские сады, инфраструктура. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах. Зафиксировано по меньшей мере 12 пострадавших, среди них - 4 ребенка.
Как детализировал глава Харьковской областной военной дминистрации Олег Синегубов. Он детализировал, что среди раненых детей: 2-летний мальчик, 12-летняя девочка, 16-летняя и 17-летняя девушки.
Шевченковский район. Попадание в землю на территории учебного заведения. В результате обстрела вспыхнула трава и мусор. Повреждено остекление многоэтажного жилого дома.
Также зафиксировано попадание БпЛА типа "Герань-2" в землю. Повреждено остекление 3-х многоквартирных жилых домов. В результате падения обломков вражеского беспилотника горела трава на площади 100 м.кв.
Слободской район. В результате обстрела загорелся магазин на площади 200 м.кв. Повреждено здание магазина.
Салтовский район. В результате попадания БпЛА возле жилой многоэтажки загорелись гражданские машины. Также поврежден фасад многоэтажного здания. Попадание БпЛА в крышу технического этажа 9-этажного жилого здания. Вспыхнул пожар.
На крыше складского помещения обнаружен неразорвавшийся БпЛА.
Удары по Харькову
В ночь на 11 июня РФ атаковала Харьков ударными беспилотниками. Были повреждены многоэтажные дома, частный сектор, гражданское предприятие и тому подобное.
В результате ударов погибли три человека, а количество раненых достигло 64 человек.