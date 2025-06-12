Прилеты зафиксированы в нескольких районах города. Ранены 12 человек, среди них дети.

С 01:37 до 03:08 оккупанты снова били по Харькову дронами-камикадзе. Зафиксировано 11 попаданий и еще один дрон не разорвался.

Об этом сообщил городской председатель Игорь Терехов. По его данным, под обстрелы попали жилые районы, учебные заведения, детские сады, инфраструктура. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах. Зафиксировано по меньшей мере 12 пострадавших, среди них - 4 ребенка.

Как детализировал глава Харьковской областной военной дминистрации Олег Синегубов. Он детализировал, что среди раненых детей: 2-летний мальчик, 12-летняя девочка, 16-летняя и 17-летняя девушки.

Видео дня

Шевченковский район. Попадание в землю на территории учебного заведения. В результате обстрела вспыхнула трава и мусор. Повреждено остекление многоэтажного жилого дома.

Также зафиксировано попадание БпЛА типа "Герань-2" в землю. Повреждено остекление 3-х многоквартирных жилых домов. В результате падения обломков вражеского беспилотника горела трава на площади 100 м.кв.

Слободской район. В результате обстрела загорелся магазин на площади 200 м.кв. Повреждено здание магазина.

Салтовский район. В результате попадания БпЛА возле жилой многоэтажки загорелись гражданские машины. Также поврежден фасад многоэтажного здания. Попадание БпЛА в крышу технического этажа 9-этажного жилого здания. Вспыхнул пожар.

На крыше складского помещения обнаружен неразорвавшийся БпЛА.

Удары по Харькову

В ночь на 11 июня РФ атаковала Харьков ударными беспилотниками. Были повреждены многоэтажные дома, частный сектор, гражданское предприятие и тому подобное.

В результате ударов погибли три человека, а количество раненых достигло 64 человек.

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