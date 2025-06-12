Трамп: Я начинаю думать, что Путину безразлично на потери в Украине

Американский лидер отметил, что Украина и Россия достигли прогресса в мирных переговорах, но пока прогресс на паузе.

Правителю России Владимиру Путину безразличны потери во время войны против Украины. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в интервью ведущей Миранде Девайн.

Отвечая на вопрос интервьюера, какие США имеют "козыри", чтобы заставить Россию и Украину закончить войну, Трамп заявил, что Москва "теряет по 5 тысяч военных еженедельно". Девайн отметила, что диктатору безразлично на это.

"Возможно, ему (Путину, - УНИАН) безразлично, я начинаю думать, что ему безразлично. Он теряет много солдат, как и Украина. Мы увидим, что будет дальше", - сказал Трамп.

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Он также добавил, что между Украиной и Россией якобы был достигнут определенный прогресс, но потом "бомбили то, что не должны были бомбить". Это поставило прогресс на паузу.

Потери России в Украине

Как сообщал УНИАН, за время полномасштабного вторжения общие боевые потери противника составили более миллиона человек. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля 2022 года до сегодня Россия потеряла убитыми и ранеными около 1 000 340 человек.

В то же время мирные переговоры между Украиной и Россией остаются замороженными. Стороны не ведут официального диалога, а ключевые разногласия - в частности по территориям, суверенитету и безопасности - остаются непреодолимыми. Украина настаивает на восстановлении территориальной целостности, тогда как Россия не демонстрирует готовности к компромиссам.

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