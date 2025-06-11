Зеленский заявил, что Украина, несмотря на собственные проблемы, поддержит соседнюю страну.

Если Российская Федерация вновь окажет давление на Молдову через энергетику, Кишинев уже имеет соответствующие механизмы противодействия. В частности, страна планирует запустить новую высоковольтную линию электропередач (ЛЭП), которая будет идти непосредственно из Румынии.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня, 11 июня, такое заявление президент Молдовы Майя Санду сделала в Одессе на брифинге, который был посвящен саммиту "Украина – Юго-Восточная Европа". В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина поддержит Молдову, если соседняя страна окажется в энергетическом кризисе. Речь шла в том числе о кризисе, который произошел в начале 2025 года, когда РФ прервала поставки газа в непризнанное Приднестровье, чтобы давить на Молдову.

"Что касается вопроса Приднестровского кризиса, мы были готовы сделать все, чтобы помочь Молдове, чтобы не было из-за этого кризиса давления на Кишинев и, соответственно, на президента Майю Санду. Мы понимали, что это искусственные шаги Российской Федерации...", – сказал Зеленский.

Видео дня

По его словам, Украина понимала, как помочь Молдове: "Не просто, но мы здесь стоим рядом с Молдовой и будем продолжать, как бы нам трудно не было, делать так, чтобы там меньше было рисков".

Со своей стороны Санду напомнила, что в начале года РФ прервала поставки газа в Приднестровье с желанием дестабилизировать левый, а затем и правый берег Днестра. Президент объяснила, что Украина предложила Молдове поставки угля, а в итоге Молдова получила поддержку от Европейского Союза, и впоследствии смогла поставлять газ в ПМР.

"Если Россия попытается сделать то же самое сейчас, у нас есть тот же механизм, такой же инструмент и мы поможем людям в регионе, в противном случае для правого берега Днестра к новому отопительному сезону у нас будет новая высоковольтная линия, которая соединит нас напрямую с Румынией. Потому что сейчас у нас есть линия, которая впервые идет через Приднестровье – это линия, которая была построена во времена Советского Союза и использовалась для шантажа. Поэтому сейчас у нас будет больше безопасности по поставкам электроэнергии", – подчеркнула Санду.

Угроза для Молдовы со стороны РФ

11 июня во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа не может потерять Украину и Молдову, потому что это приведет к вмешательству Москвы в другие страны.

В частности, по словам украинского лидера, РФ планирует захватить Одессу, а затем выйти к границе с Молдовой и Румынией. Президент Украины подчеркнул, что Одесса является мишенью для России, которая хочет уничтожить город.

Военные планы Москвы указывают на Одесский регион, и надежду Кремля потом выйти к границе с Молдовой и Румынией. Чтобы это предотвратить, Украине нужна помощь союзников, долгосрочные гарантии.

Вас также могут заинтересовать новости: