По словам эксперта, важно долго не передерживать эти продукты на сковороде.

Чугун является прочным материалом и сохраняет свою форму в течение долгого времени, если за ним правильно ухаживать, однако есть несколько продуктов, которые повреждают поверхность такой посуды. Как рассказали в CNET, большинство продуктов, которые эксперты советуют не жарить на сковороде, не повредят вашей чугунной сковороде, если готовить их быстро, а не оставлять на долгое время.

В частности главный шеф-повар Института кулинарного образования Эрик Роуз поделился советами по использованию чугунной посуды и продуктов, которые могут нанести ему вред.

По словам Роуз, технически в чугуне можно готовить что угодно, даже рыбу и яйца, однако некоторые продукты плохо реагируют на чугун, если готовить их неправильно. Поэтому эксперт назвал перечень этих продуктов.

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Помидоры

"Продукты с высоким содержанием кислоты, такие как помидоры и блюда на основе помидоров, могут быть проблематичными для необработанного чугуна, плохо или недостаточно прожаренного чугуна. Приготовление этих продуктов на заброшенном чугуне может привести к металлическому привкусу в пище. Если сковорода хорошо прокалена и очищена после каждого использования, это не является проблемой", - объяснил шеф-повар.

Уксус

По такой же причине, как и помидоры, уксус может разъесть чугунную сковородку. Поэтому продукты на основе уксуса не стоит держать долго на чугунной сковороде, посоветовал Роуз.

"Если вы все-таки используете уксус в рецепте и готовите блюдо в чугунной сковороде, обязательно сразу после этого помойте сковороду горячей водой с солью или небольшим количеством мягкого моющего средства для посуды", - подчеркнул специалист.

Цитрусовые

Некоторые рецепты включают в себя значительное количество лимонного или лаймового сока. Да, несколько капель этого сока, скорее всего, не нанесут вреда вашей чугунной сковородке, однако не позволяйте этому продукту долго кипеть в ней.

Соусы на основе вина

По словам экспертов, если оставить кислое вино тушиться или кипеть в чугунной кастрюле или сковороде очень долго, то это может привести к ее разрушению. После чего у вас будет сковорода, к которой будет прилипать еда.

Можно ли готовить яйца в чугунной посуде?

Несмотря на то, что яйца не повредят вашу сковороду, их сложно жарить, чтобы не осталось на сковороде ни одного пятна. Известно, что чугунная посуда не является очень антипригарной, однако все равно подойдет для приготовления яичницы.

"Я люблю готовить яйца в чугунной сковороде. У меня есть небольшая сковорода, в которой я готовлю яичницу. Чугун может нагреваться до очень высокой температуры, и точно контролировать ее сложнее, поскольку он дольше сохраняет тепло, а значит, труднее делать небольшие коррективы температуры", - предупредил Роуз.

Как насчет рыбы?

Если ваша чугунная сковородка не достаточно разогрета или слишком горячая, когда вы положите рыбу, вам придется соскребать ее половину со дна сковородки.

Другие советы экспертов

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