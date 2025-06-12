Она поделилась трогательным моментом с подписчиками в сети.

Участница 12 сезона романтического проекта "Холостяк", где главным героем был бизнесмен Алекс Топольский - Марина Голд - рассекретила пол ребенка.

Недавно она сообщила в сети о своей беременности, а на днях вместе со своим мужем устроила гендер-пати на пикнике. В центре стоял белый тортик, у которого была начинка цвета, который соответствует полу будущего малыша.

"Я очень волнуюсь. Я думаю, что у нас девочка, хотя я уже думала, что у нас мальчик", - поделилась эмоциями Голд.

Однако через несколько секунд супруги разрезали торт с помощью бокалов. Заметно, что внутри появился розовый цвет, то есть у них родится девочка.

"Как же сильно мы тебя любим и ждем", - подписала ролик Марина.

К слову, в конце февраля избранник Марины сделал ей предложение на Гавайях после пяти месяцев отношений. А уже весной влюбленные сыграли свадьбу в США и признались, что скоро впервые станут родителями. Голд будет рожать через несколько месяцев.

Напомним, ранее стало известно, что певица хита "Двічі в одну річку не ввійдеш" Юлия Думанская в третий раз станет мамой.

Вас также могут заинтересовать новости: