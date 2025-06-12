Вы удивитесь, насколько крапива улучшает качество урожая.

Садоводы со стажем знают, какие растения любят настой из крапивы, к ним относится и капуста. Перебродивший жгучий сорняк насыщает почву калием, фосфором и азотом, поэтому наземные части растения получают необходимое количество питательных веществ. Узнайте, как использовать настой из крапивы для полива огорода, в частности, капусты.

Зачем капусте настой из крапивы - польза удобрения

Прежде чем поливать растение любой подкормкой, даже бесплатной, органической и самодельной, стоит понять, как она влияет на культуру. Мы не говорим о том, какое самое лучшее удобрение для капусты, намекая на крапиву, просто этот сорняк действительно способен преобразить саженцы.

Крапивная жижа укрепляет кочаны - полезные вещества в составе жгучего растения помогают капусте сопротивляться болезням и вредителям. Из-за это они не тратят силы на борьбу, а вкладывают их в развитие. Кроме того, если вдруг растение уже заболело, его можно опрыскать настоем из крапивы и остановить процесс - вы увидите, что выздоровление пойдет быстрее.

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Можно ли поливать капусту настоем из крапивы и как это делать

Вы сами легко можете приготовить настой из крапивы - польза его очевидна и доказана неоднократно. Для удобрения нужно собирать молодые растения, только листья и стебли, без корней. Затем весь собранный урожай крапивы следует порезать ножом или ножницами, можно порвать руками на мелкие кусочки. Сложить в ведро или бочку, залить водой. Если планируете поливать под корень, то разводите в соотношении 1:10, если опрыскивать - 1:20. Когда все будет готово, оставьте настой на 1-2 недели, не забывайте периодически помешивать. Потемнение крапивной жижы и отсутствие пены укажут на готовность удобрения - останется его процедить и применять по назначению.

Если капуста находится в стадии развития, цветения или формирования плодов лучше поливать под корень 1 литр настоя 1 раз в 10-14 дней, опрыскивать можно с такой же периодичностью, но для профилактики болезней или повышения иммунитета.

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