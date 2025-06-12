Громкоговорители "молчали" в течение нескольких лет, однако в июне 2024 года их работу возобновили.

Южная Корея прекратила трансляцию антисеверокорейской пропаганды через громкоговорители вдоль границы между КНДР и Республикой Корея. С помощью них транслировали новости и K-Pop песни.

На такой шаг Сеул пошел, пытаясь уменьшить напряженность с северным соседом, пишет Independent. Министерство обороны Южной Кореи заявило, что это решение направлено на "восстановление доверия в межкорейских отношениях и содействие миру на Корейском полуострове".

Громкоговорители "молчали" в течение нескольких лет, однако в июне 2024 года их работу возобновили.

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"Этот шаг последовал за усилением напряженности, включая запуск Северной Кореей около 7000 воздушных шаров с отходами на территорию Южной Кореи, что, как они утверждали, было местью за антисеверокорейские листовки и флешки с южнокорейскими песнями и сериалами", – рассказывает издание.

Отмечается, что ранее новоизбранный президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен обещал работать над улучшением отношений между Сеулом и Пхеньяном. Он также говорил, что прекратит работу громкоговорителей на границе.

Но перспективы быстрого диалога остаются туманными, поскольку Северная Корея отдает приоритет отношениям с Россией, пишут авторы.

Южная Корея – другие новости

Недавно в Южной Корее состоялись президентские выборы. Их провели после того, как предыдущему главе государства Юну Сок Йолю объявили импичмент из-за объявления военного положения в стране.

Новым президентом Республики Корея стал представитель либеральной "Демократической партии" Ли Чжэ Мен. Это была не первая его попытка занять президентское кресло.

Во время предвыборной кампании Ли делал акцент на важности связей с США накануне торговых переговоров с президентом Дональдом Трампом, а СМИ писали, что под его лидерством Южная Корея может резко изменить политику в отношении Китая и КНДР.

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