Среди погибших есть школьники, автобус которых смыло потоком воды.

Несколько дней в Восточной Капской провинции Южной Африки шли проливные дожди, снегопады и ураганный ветер. В результате стихии погибли по меньшей мере 49 человек, пишет The Watchers.

Как сообщается, возле города Мтата затопило школьный автобус. В результате трагедии погибли шестеро старшеклассников, водитель и еще один взрослый. Троим школьникам удалось спастись, еще 4 ученика пропали без вести.

По информации издания, наводнения разрушили дороги, мосты, повредили дома, затопили целые кварталы. Сотни людей переселились во временные укрытия.

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Серьёзные разрушения зафиксированы на 58 школах и 20 больницах. Прекратили работу важные инфраструктурные объекты, в том числе водоочистная станция в Баттерворте. До полумиллиона домов остались без света.

Как сообщается, в некоторых районах выпало более 50 см снега, а порывы ветра достигали 100 км/ч.

Шторм в Германии

Напомним, в начале июня в Германии самолет Ryanair попал в турбулентность из-за шторма "Тим". Онр пронесся по южным федеральным землям Бавария и Баден-Вюртемберг. В результате инцидента девять человек пострадали.

Всего в пострадавших регионах из-за шторма поступило около 90 вызовов пожарных. К счастью, больше пострадавших не было.

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