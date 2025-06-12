Доля современных образцов вооружений в ядерной триаде РФ якобы составляет 95%, говорит он.

Российский диктатор Владимир Путин решил снова похвастаться ядерным потенциалом своей страны. Он заявил, что сейчас доля современных образцов оружия и техники в ядерной триаде РФ якобы самая большая в мире.

"Доля современных образцов вооружений в ядерной триаде РФ составляет 95%, это самый высокий показатель в мире", – приводит заявление правителя России на совещании по вопросам государственной программы вооружений пропагандистское агентство ТАСС.

Диктатор Путин также дал поручение "уделять особое внимание ядерной триаде, которая была и остается гарантией суверенитета России". Отмечается, что новая программа развития оборонной промышленности рассчитана до 2036 года.

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"Сегодня же наша задача – сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения. В том числе и, прежде всего, конечно, перспективных. Максимально использовать для этого опыт специальной военной операции (так в РФ называют полномасштабную войну против Украины, – УНИАН), различных региональных конфликтов. И конечно же, важно учесть глобальные тенденции в развитии военных технологий. Тем более, что количество стран, которые активно работают в этом направлении, растет", – добавил правитель России.

Ядерное оружие России

За время полномасштабной войны РФ против Украины со стороны Москвы неоднократно звучали угрозы о применении ядерного оружия. Часто этот вопрос поднимал заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев.

Но в начале мая Украина нанесла серьезный удар по ядерной триаде страны-агрессора. В результате ударов по нескольким аэродромам России была поражена стратегическая авиация. Уязвимыми оказались и мобильные комплексы "Тополь-М" и "Ярс".

Эксперт Национального института стратегических исследований, соучредитель Концерна оборонной информации Алексей Ижак отметил, что РФ постоянно использует компоненты ядерных сил для ведения войны против Украины. По его словам, ядерные угрозы России являются нереалистичными.

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