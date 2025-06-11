Свежести добавит ветер, скорость которого будет 7-12 м/с.

В середине недели киевлян ждет влажная и свежая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью 12 июня в столице будет +13°...+15°, а днем температура максимально повысится до +17°...+18°. Ожидается небольшая облачность, в течение дня пройдет небольшой дождь.

Свежести добавит северо-западный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. атмосферное давление стабильное, но пониженное, 744-746 миллимтеров ртутного столба.

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Погода 12 июня - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +19°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°.

В Тернополе 12 июня ночью будет +13°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +18°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +20°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°.

В Виннице завтра будет +13°...+20°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +13°, днем +18°, небольшая облачность, легкий джождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+18°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +20°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +22°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+23°.

В Одессе 12 июня - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +25°.

В Херсоне в четверг ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +24°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +19°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +21°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +17°...+25°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +23°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +15°, днем +26°.

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