Он отметил, что душить Россию жесткими санкциями нужно уже сейчас, чтобы у нее не было шанса адаптироваться.

Атаки россиян на Украину с использованием до 500 беспилотников не являются ответом на спецоперацию "Паутина", которую провела украинская спецслужба.

Такое мнение в интервью местью BILD высказал украинский президент Владимир Зеленский. Он назвал чушью такое предположение и отметил, что даже накануне РФ провела рекордную атаку. Зеленский объяснил, что кремлевский диктатор Владимир Путин "ищет причины для атаки на Украину и просто не хочет заканчивать войну".

Он добавил, что общество в РФ верит в радикальную политику Путина, но "он должен поддерживать огонь информации и ненависти". Вот почему Путин интерпретирует его атаки по Украине как акты мести. К тому же Зеленский отверг сообщения о масштабных успехах РФ на поле бытвы. Он отметил, что идея о том, что Россия выигрывает войну - это "российская версия". Зеленский подчеркнул, что россияне "не так уж и успешны, мягко говоря".

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Касательно переговоров об окончании войны, Зеленский отметил, что украинская сторона не доверяет россиянам.

"Им важно показать Трампу, что между Украиной и Россией есть дипломатический мост, чтобы против России не были введены санкции, пока ведутся переговоры. Потому что Путин всегда может сказать: "Мы разговариваем друг с другом! Если санкции будут введены, переговоров больше не будет". Путин не хочет мира", - констатировал Зеленский.

При этом украинский президент указал, что Путин также преследовали и вторую цель - они хотели "диалога без европейцев и без американцев", чтобы изолировать Украину.

"Длительная война без поддержки партнеров (Украины, ред.) - для Путина это был бы идеальный вариант", - сказал украинский президент.

Несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп хвалит Путина, Зеленский считает, что тот раскусил властелина Кремля. "Трамп видит, что российская сторона не совсем открыта и честна в отношении войны. Россия просто лжет Трампу", - подчеркнул Зеленский.

Относительно недовольства Трампа в свой адрес Зеленский отметил, что бует воспринимать все как норму, если это приблизит окончание войны.

"Трамп выбрал свою тактику. Я не хочу никого судить", - отметил Зеленский.

Но украинский лидер остался тверд в своих убеждениях:

"Путин ничего не понимает, кроме силы. А у Америки есть эта сила и я очень надеюсь, что Америка это видит и понимает".

Комментируя эффективность антироссийских санкций, Зеленский сказал, что главная ошибка заключалась в том, что они вводились слишком медленно. "Это дало Путину шанс адаптироваться", - отметил он.

"Путин чувствует, что его экономика сейчас страдает. Но он хочет выиграть больше времени, прежде чем будут введены жесткие санкции, потому что он может продержаться еще какое-то время", - сказал Зеленский и призвал реализовать жесткие санкции против РФ уже сейчас.

Он отметил, что это поддержит Украину и, как результат, меньше украинцев должно погибнуть. "Люди - это не дрова, которые мы подбрасываем в огонь. Мы не относимся к своим людям так, как это делают россияне", - констатировал Зеленский.