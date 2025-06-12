По словам Николая Маломужа, также нужно экономически давить на российскую элиту.

Призывы президента США Дональда Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину о мире в Украине и угрозы в адрес РФ "адскими санкциями" не повлияют на действия России. В таком случае необходимы более действенные и конкретные меры в военном, экономическом и политическом воздействии. Об этом сказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж в интервью "Telegraf UA".

Поэтому он назвал пять военных факторов, которые заставят РФ к миру.

По мнению Маломужа, Украине нужно предоставить:

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10 тысяч стратегических и тактических ракет большой дальности Tomahawk;

несколько тысяч тактических баллистических ракет ATACMS;

тысячи самолетов, БМП M2 Bradley и танков Leopard;

системы РЭБ, которые глушат баллистические ракеты и дроны любых типов;

миллионы боеприпасов.

Генерал добавил, что нужно также экономически давить на российскую элиту, в том числе и на семью Путина, поскольку только финансовые санкции имеют 58 закрытых позиций.

По его словам, санкции в отношении энергетики должны повлиять на российские нефть и газ, после чего под лидерством США Европа и Китай будут строить новый мировой порядок.

Санкции против РФ - последние новости

Как писал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции против РФ. В частности ограничения были введены против организаций, которые занимаются перевоспитанием украинских детей с целью навязывания российской пропаганды и милитаристской идеологии против Украины.

Отмечается, что санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, а также другие меры. Эти санкции вводятся на 50 лет.

В то же время глава государства рассказал, что некоторые западные партнеры требуют мобилизовать 18-летних для санкций против РФ.

"Что касается санкций, то западные партнеры перечисляют причины, почему они не приняли решение, потому что Украина не мобилизовала лиц в возрасте от 18 лет", - пояснил Зеленский.

Однако президент считает, что не стоит мобилизовать мужчин с 18 лет, как думают лидеры других стран.

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