'Высокомерный' Трамп обвалил популярность США в мире, - исследование

В Европе Трампу однозначно доверяют только венгры, но жители других стран более скептичны.

Мир все меньше доверяет Соединенным Штатам Америки, а Дональда Трампа считают "опасным" и "высокомерным". Об этом свидетельствует новый опрос, охвативший 24 страны, пишет Politico.

Согласно данным исследовательского центра Pew, Соединенные Штаты потеряли симпатии в глазах международного сообщества после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Уровень одобрительного отношения к США снизился почти повсеместно в 24 опрошенных странах, среди которых 10 европейских.

Респонденты выразили глубокое недоверие к способности Трампа эффективно решать глобальные проблемы - от войны в Украине до изменения климата. Меньше всего ему доверяют во Франции, Швеции, Германии и Японии. Единственным исключением в Европе стала Венгрия, где большинство респондентов поддерживают Трампа.

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Pew также выяснил, что хотя Трампа часто считают "нечестным" и "высокомерным", его одновременно воспринимают как "сильного лидера". По сравнению с другими влиятельными политиками, у Трампа более высокий уровень доверия, чем у Путина (16%) или Си Цзиньпина (25%), но ниже, чем у президента Франции Эммануэля Макрона (46%).

Аналитики отмечают, что ситуация похожа на падение имиджа США в 2016 году, когда Трамп был избран впервые. Его преемник Джо Байден частично вернул доверие к американскому лидерству, однако в 2025 году новая волна скепсиса охватила мир.

Рейтинг Трампа падает

Как сообщал УНИАН, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа среди американцев падает из-за его политических решений. Об этом свидетельствуют данные опроса Washington Post - ABC News-Ipsos.

Согласно результатам опроса, 39% взрослых американцев довольны тем, как Трамп справляется со своей работой. В то же время 55% опрошенных не одобряют его деятельность, а 44% "сильно не одобряют" работу президента США.

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