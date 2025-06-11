В списке есть Телец и Близнецы.

Полнолуние 11 июня принесет благоприятные перемены четырем знакам Зодиака, которые готовы действовать в согласии со своими намерениями. Все, что им нужно, - четко обозначить свое стремление и довериться потоку жизни, пишет журнал Parade.

Рак

Вы многое изменили в себе. Возможно, еще полгода назад вы начали формировать новые привычки и мечтали о трансформации. Лунный цикл предоставил вам немало шансов приблизиться к желаемому результату. Полнолуние в Стрельце подведет итог вашему труду и может поразить вас осознанием того, как далеко вы продвинулись. Но это не конец - Вселенная готова дать вам еще один шанс. Загадайте желание, если есть цель, которая до сих пор не сбылась - звезды на вашей стороне.

Телец

Вы давно искали правду. Возможно, в прошлом вы послали запрос Вселенной, желая получить ясность, и теперь, с приходом полной луны, все начнет проясняться. Раскрытие тайной информации, случайная оговорка или неожиданное признание - все это может стать частью процесса. Пусть правда и окажется неожиданной, она именно та, что вам была нужна.

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Близнецы

Ваша открытость к общению и новым контактам дала плоды. За последние полгода могли появиться интересные деловые, романтические или дружеские связи, и они сыграли важную роль в вашей жизни. Полнолуние в Стрельце усиливает позитивный эффект от этих взаимодействий. Возможны приятные сюрпризы - финансовые бонусы, подарки или ценные предложения.

Стрелец

Последние месяцы вы провели в саморазвитии. Погружение в собственные глубины потребовало смелости, но дало мощный результат. Вы разобрались в себе, прошли сквозь страхи и стали сильнее. Сейчас, когда на небе восходит ваше полнолуние, оно освещает завершение важного внутреннего процесса. Это идеальное время, чтобы окончательно отбросить старое и почувствовать уверенность в себе, обновленном и укрепленном.

Напомним, ранее стало известно, какие знаки Зодиака получат важный знак от Вселенной в полнолуние 11 июня.

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