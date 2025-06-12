Он заявил о готовности выделить на это деньги.

Российский диктатор Владимир Путин распорядился подготовить инфраструктуру для "новых систем вооружения", особенно самолетов.

"Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и тому подобное", - заявил властитель Кремля.

Он даже заявил, что надо создать программу, которая будет включать выделение денег на строительство и модернизацию баз, арсеналов и аэродромов.

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Он отметил, что деньги выделяются на какие-то другие, якобы более важные проекты, "но к чему это приводит?"

"К тому, что появляется новая система вооружений, а потом в чистом поле стоит. И требует более быстрой модернизации и дополнительных на это затрат", - высказался диктатор.

Операция "Паутина"

1 июня СБУ ударила дронами по важнейшим российским авиабазам. Дроны подвезли под них тайно в грузовиках.

Генштаба ВСУ сообщал, что беспилотники поразили 41 российский самолет. Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации СБУ, превышает $7 млрд.

Вчера стало известно, что инженеры СБУ разработали специальные дроны для "Паутины". Такие БпЛА созданы для выполнения задачи в глубоком тылу врага и с учетом особенностей целей поражения.

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