Также в металлолом превратилось много российской техники.

За время полномасштабного вторжения общие боевые потери противника составили более миллиона человек. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля 2022 года до сегодня Россия потеряла убитыми и ранеными около 1000340 человек.

Также уничтожено большое количество техники:

танков - 10 933 (+6 за минувшие сутки) единиц,

боевых бронированных машин - 22 786 (+3),

артиллерийских систем - 29 063 (+47),

средства ПВО - 1 184 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 40 435 (+138),

автомобильной техники и автоцистерн - 51 715 (+136).

Кроме того, за время полномасштабного вторжения России на территорию Украины уничтожено 416 вражеских самолетов, 337 вертолетов, 28 кораблей/катеров, одна подводная лодка, 3337 крылатых ракет, 1413 РСЗО, 3914 единиц специальной техники.

Видео дня

Также Генеральный штаб показал видеоролик, где отмечается, что каждая имперская авантюра имела свою цену. Северная война (1700-1721 годы) унесла 30 тысяч московитов, поход Наполеона 1812 года -200 тысяч солдат, а первая мировая - обезвредила 2 миллиона россиян и разрушила российскую империю.

"А за три с половиной года широкомасштабной агрессии в Украине потери российских захватчиков составляют уже миллион человек - уничтоженных и покалеченных из-за больных имперских амбиций. И это не окончательная цифра. Мы не празднуем потери врага, но чем меньше оккупантов на нашей земле, тем быстрее мы освободим свои территории", - сказано в видео.

Потери РФ - последние новости

Как сообщал УНИАН, после атаки украинских беспилотников на российские аэродромы, Россия перебросила свои самые ценные военные самолеты подальше от Украины.

The Telegraph отмечает, что россияне переместили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 за 4000 миль (около 6 437 километров) от линии фронта. Их перебросили на отдаленную авиабазу "Анадырь".

Добраться туда можно только по воздуху и морю, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Издание отмечает, что этот аэродром расположен на необитаемом полуострове Чукотка, примерно в 410 милях (около 660 км) от Аляски. Создали его еще во времена холодной войны - для защиты России от потенциальных атак со стороны Соединенных Штатов Америки.

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