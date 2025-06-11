Температура по стране будет от +19° до +27°.

В четверг, 12 июня, дожди в украине продолжатся, но сместятся в новые области. На западе уже будет сухо, в большинстве южных и центральных областей также будет без осадков. А вот на севере и востоке, а также в Запорожской, Черкасской и Полтавской областях задождит. Свежее всего будет в северных областях, +18°...+19°, а теплее всего - на юге, где воздух прогреется до +24°...+27°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +18°, небольшой дождь.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +19°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°.

В Тернополе 12 июня ночью будет +13°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +18°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +20°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°.

В Виннице завтра будет +13°...+20°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +13°, днем +18°, небольшая облачность, легкий джождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+18°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +20°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +22°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+23°.

В Одессе 12 июня - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +25°.

В Херсоне в четверг ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +24°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +19°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +21°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +17°...+25°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +23°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +15°, днем +26°.

Приметы 12 июня

Если в этот день идет дождь, то и лето будет дождливым. Если ветер дует с востока, то будет засуха.

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