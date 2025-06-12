Сейчас высадка российского десанта на побережье Одессы, Одесской области станет самоубийством, потому что противник не имеет соответствующих успехов на суше, без которых соответствующую морскую операцию проводить бесперспективно.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. В частности его спросили о вероятности десантной вылазки россиян из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах Москвы захватить Одессу.
По словам спикера, в начале полномасштабного вторжения, в 2022 году, захватчики уже пытались это сделать, имея значительно больше возможности, чем сейчас. Тогда эта попытка завершилась неудачей по многим причинам, в том числе из-за того, что такие операции обычно проводят комплексно.
"Одна из причин - отсутствие соответствующего успеха по суше. Потому что такие военные мероприятия, как правило, не являются самостоятельным видом операций, учитывая то, что это - самый сложный вид морских операций, в принципе. Поэтому высаживать сейчас десант - это суицид...", - сказал Плетенчук.
Он подчеркнул, что сейчас российские оккупанты не могут подойти к побережью Одесской области ближе, чем на 100 морских миль, - здесь ждут их ракетные подразделения ВМС.
"Поэтому сейчас это маловероятно... Если возвращаться к сухопутной составляющей, то по дороге в Одессу минимум три серьезные водные преграды. Хотя вчера Дмитрий алкогольевич Медведев (заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - УНИАН) заявлял, что они там готовятся на этот вектор так же направить свои усилия из Днепропетровской области, но...", - добавил Плетенчук.
Путин хочет захватить Одессу - заявление Зеленского
Как писал УНИАН, 11 июня во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", который состоялся в Одессе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа не может потерять Украину и Молдову, потому что это приведет к вмешательству Кремля в другие страны. В частности Москва планирует захватить Одессу, а затем выйти к границе с Молдовой и Румынией. Украинский лидер подчеркнул, что указанный город - среди целей Москвы, которая хочет уничтожить Одессу, как уже сделала с большим количеством населенных пунктов на оккупированных территориях.