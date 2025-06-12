По словам Плетенчука, высадка десанта не является самостоятельным видом операций.

Сейчас высадка российского десанта на побережье Одессы, Одесской области станет самоубийством, потому что противник не имеет соответствующих успехов на суше, без которых соответствующую морскую операцию проводить бесперспективно.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. В частности его спросили о вероятности десантной вылазки россиян из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о планах Москвы захватить Одессу.

По словам спикера, в начале полномасштабного вторжения, в 2022 году, захватчики уже пытались это сделать, имея значительно больше возможности, чем сейчас. Тогда эта попытка завершилась неудачей по многим причинам, в том числе из-за того, что такие операции обычно проводят комплексно.

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"Одна из причин - отсутствие соответствующего успеха по суше. Потому что такие военные мероприятия, как правило, не являются самостоятельным видом операций, учитывая то, что это - самый сложный вид морских операций, в принципе. Поэтому высаживать сейчас десант - это суицид...", - сказал Плетенчук.

Он подчеркнул, что сейчас российские оккупанты не могут подойти к побережью Одесской области ближе, чем на 100 морских миль, - здесь ждут их ракетные подразделения ВМС.

"Поэтому сейчас это маловероятно... Если возвращаться к сухопутной составляющей, то по дороге в Одессу минимум три серьезные водные преграды. Хотя вчера Дмитрий алкогольевич Медведев (заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - УНИАН) заявлял, что они там готовятся на этот вектор так же направить свои усилия из Днепропетровской области, но...", - добавил Плетенчук.

Путин хочет захватить Одессу - заявление Зеленского

Как писал УНИАН, 11 июня во время саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", который состоялся в Одессе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа не может потерять Украину и Молдову, потому что это приведет к вмешательству Кремля в другие страны. В частности Москва планирует захватить Одессу, а затем выйти к границе с Молдовой и Румынией. Украинский лидер подчеркнул, что указанный город - среди целей Москвы, которая хочет уничтожить Одессу, как уже сделала с большим количеством населенных пунктов на оккупированных территориях.

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