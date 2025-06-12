Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, евро - 47,33 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 12 июня, остался на прежнем уровне и в среднем составляет 41,80 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 35 копеек и составляет 48,05 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,33 грн за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,39 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,00 грн/евро, а курс продажи - 47,75 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 12 июня, составляет 107 938 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 481 920 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 12 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривна также усилила позиции. Так, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 47,46 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки.

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