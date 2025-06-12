Евгений также отметил, что от его родного города почти ничего не осталось.

Украинский певец и лидер группы "Нервы" Евгений Мильковский рассказал, что потерял свой дом из-за атак россиян.

Артист, который родился в Покровске, отметил, что оккупанты уничтожают его родной город. Пострадал от снаряда и дом, в котором когда-то жил Евгений.

"Мой дом разрушен полностью. По центру здания, от крыши до первого этажа, все просто разорвано снарядом. Все друзья пишут, что мы якобы больше туда никогда не вернемся. Вижу, как горит моя школа. Практически все здания, в которые я ходил. Дом культуры, университет - все стерто. А там просто город был, просто люди жили. Это очень страшно...", - отметил Мильковский в интервью российскому телеканалу "Дождь".

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Он также добавил, что не понимает, как можно было начать войну и за что страна-агрессор разрушает все украинское. Об этом Евгений высказался так:

"Я не знаю, в какой больной ум может прийти мысль: "Давай я уничтожу просто все, снесу города, вообще полстраны, убью всех и будет прекрасно". Это кто решил? Этот ущербный лысый? Но вот такая реальность. Город просто стирают с лица земли, не только этот, вообще города".

К слову, группа "Нервы" была основана в 2010 году в Киеве. Однако позже музыканты переехали в РФ, где и развивали свое творчество и подписали контракт с российским лейблом. Но с начала полномасштабного вторжения "Нервы" выехали из страны-агрессора и осудили кровавую политику Кремля.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб актер Назар Малик.

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