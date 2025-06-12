Первые ракеты КN-23 имели очень некачественную проводку и почти самопальные блоки управления, напомнил специалист.

Северная Корея модернизировала свои баллистические ракеты КN-23, которыми Россия бьет по Украине. Теперь они могут летать на значительно большее расстояние в почти 800 километров, рассказал авиационный эксперт Константин Криволап.

"Ракета КN-23 – это фактически копия ракеты "Искандер". Многие северокорейские специалисты в свое время учились в России. Конечно, россияне знают, как правильно должно быть все устроено. Первые ракеты КN-23 имели очень некачественную проводку и почти самопальные блоки управления. А сейчас россияне могли добавить комплектацию – и эти ракеты стали такими, как "Искандер". Кроме того, летать они могут на большую дальность – не 500, а почти 800 км", – пояснил он в комментарии "Украинскому Радио".

По словам эксперта, сейчас российские захватчики поставили производство ракет на конвейер – работа ведется в три смены. Поэтому враг активно накапливает ракеты как основное оружие, и использовать его будут как против Украины, так и для угрозы европейским странам.

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"Ведь ракета, которая летает на 500 км, может достичь целого ряда городов Европы, а на 800 км – еще дальше", – добавил Криволап.

Эксперт также прокомментировал увеличение количества "Шахедов" и дронов-имитаторов, которые Россия выпускает во время атак по Украине. Он отметил, что надо смотреть на данные за определенный промежуток времени, а не на цифры одной ночи.

"Способности россиян, судя по балансу производства и использования, находятся где-то на одном уровне. У меня получилась цифра, что россияне в среднем за сутки производят 85-95 шахедов. Это два завода – в Елабуге, на который мы сегодня, кстати, очень эффективно "заглянули", и завод "Купол" в городе Ижевске, куда мы также как-то "заглянем"", – продолжил он.

Криволап напомнил о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о том, что за пять месяцев Россия применила для атак по Украине 11200 "Шахедов".

"Если поделить, то в среднем будет 73. Если брать апрель, то получается 85-95. А сейчас глава разведки Буданов сообщил, что россияне способны производить 2700 шахедов в месяц, здесь не учтены "обманки". То есть за сутки – 90 шахедов. Итак, когда россияне накопили ресурсы, то могут запустить более 90. По состоянию на сейчас, чтобы сделать такие же мощные атаки, им надо будет накапливаться", – констатировал авиационный эксперт.

Сотрудничество России и КНДР: последние новости

Россия значительно усовершенствовала северокорейские баллистические ракеты KN-23. Об этом рассказал в интервью The War Zone начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, теперь эти ракеты поражают цели со "смертельной точностью".

Глава ГУР также отметил, что Северная Корея поставляет России довольно широкий спектр вооружений. В частности речь идет о гаубицах Д-74 и 70-мм самоходных артиллерийских установках М1989 (Коксан). Последняя, к сожалению, довольно хорошо зарекомендовала себя в бою, говорит Буданов.

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