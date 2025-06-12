По его словам, причин могло быть несколько.

Недавно стало известно, что американская актриса Дакота Джонсон и лидер группы Coldplay Крис Мартин завершили свои отношения. Влюбленные были вместе восемь лет, но пока официально не комментируют личную жизнь. Однако инсайдеры уже назвали вероятную причину их расставания.

Как пишет издание Page Six, актриса и певец могли пойти разными путями из-за некоторых моментов: Крис не хотел общих детей, не спешил со свадьбой, а также им мешала разница в возрасте.

"Дакота сказала, что, возможно, захочет иметь детей в будущем, тогда как Крис с этой частью своей жизни уже покончил", - отметил инсайдер, напомнив, что у музыканта уже есть двое детей от предыдущих отношений с актрисой Гвинет Пэлтроу.

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Не секрет, что Джонсон моложе Мартина на 13 лет. По словам инсайдера, эта разница также влияла на отношения.

"Они действительно пытались уладить отношения, но разница в возрасте часто была проблемой", - добавил инсайдер.

К слову, Дакота и Крис начали встречаться в 2017 году. Через два года они уже заявляли о расставании, но позже смогли помириться. Уже в 2020 году влюбленные обручились, но так и не сыграли свадьбу.

Напомним, ранее стало известно, что Кэти Перри и Орландо Блум на грани расставания.

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