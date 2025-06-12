Сумма штрафа для путешественников, нарушающих порядок на борту, стартует от 500 фунтов стерлингов.

В начале 2025 года стало известно, что крупнейший лоукостер Европы Ryanair намерен жестко карать пассажиров, нарущающих порядок по время полетов – дошло до судебных исков на 15 тысяч евро. Теперь же ирландский бюджетный перевозчик официально объявил о мерах, которые будут применяться к дебоширам, пишет Daily Mirror.

12 июня 2025 года Ryanair объявил, что штраф в размере 500 фунтов стерлингов (около 590 евро или 28 тысяч гривень – ред.) теперь вступил в силу и будет взиматься с "пассажиров, нарушающим общественный порядок, чье недисциплинированное поведение приводит к высадке из самолета".

При этом в авиакомпании предупредили, что штраф может быть и выше, но именно эта сумма будет отправной точкой.

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"Пассажиры ожидают комфортного и беззаботного путешествия с прибытием вовремя, без ненужных помех, вызванных небольшим количеством недисциплинированных пассажиров. Хотя это общеотраслевая проблема, затрагивающая все авиакомпании, Ryanair стремится бороться с недисциплинированным поведением пассажиров в интересах своих пассажиров и экипажа и продолжит преследовать недисциплинированных пассажиров за гражданский ущерб, но как минимум теперь им будет выписан штраф в размере 500 фунтов стерлингов", – говорится в опубликованном сегодня утром заявлении авиакомпании.

При этом в Ryanair поризвали других пассажиров и членов экипашей сообщать о нарушителях по адресу электронной почты webtravel@reachplc.com.

Война Ryanair с буйными пассажирами

Летом 2024 года босс Ryanair Майкл О'Лири потребовал ввести ограничения на алкоголь в аэропортах по всей Европе, чтобы пассажирам наливали не больше двух напитков в ожидании рейсов. Такую инициативу он объяснил тем, что в последнее время пьяные туристы, летящие на отдых, все чаще устраивают дебоши в самолетах, чем срывают рейсы.

Кроме того, проблемы для авиакомпаний составляют пассажиры, устраивающие разборки за места. Так, в июле прошлого года рейс Ryanair из Агадира (Марокко) в Лондон (Великобритания) был вынужден совершить аварийную посадку в Марракеше после того, как между пассажирами на этой почве вспыхнула массовая драка.

В марте 2025 года Ryanair инициировала уголовное производство против пассажира, который выдавал себя за дипломата ООН и словесно оскорблял членов экипажа во время рейса в Испанию.

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