В начале 2025 года стало известно, что крупнейший лоукостер Европы Ryanair намерен жестко карать пассажиров, нарущающих порядок по время полетов – дошло до судебных исков на 15 тысяч евро. Теперь же ирландский бюджетный перевозчик официально объявил о мерах, которые будут применяться к дебоширам, пишет Daily Mirror.
12 июня 2025 года Ryanair объявил, что штраф в размере 500 фунтов стерлингов (около 590 евро или 28 тысяч гривень – ред.) теперь вступил в силу и будет взиматься с "пассажиров, нарушающим общественный порядок, чье недисциплинированное поведение приводит к высадке из самолета".
При этом в авиакомпании предупредили, что штраф может быть и выше, но именно эта сумма будет отправной точкой.
"Пассажиры ожидают комфортного и беззаботного путешествия с прибытием вовремя, без ненужных помех, вызванных небольшим количеством недисциплинированных пассажиров. Хотя это общеотраслевая проблема, затрагивающая все авиакомпании, Ryanair стремится бороться с недисциплинированным поведением пассажиров в интересах своих пассажиров и экипажа и продолжит преследовать недисциплинированных пассажиров за гражданский ущерб, но как минимум теперь им будет выписан штраф в размере 500 фунтов стерлингов", – говорится в опубликованном сегодня утром заявлении авиакомпании.
При этом в Ryanair поризвали других пассажиров и членов экипашей сообщать о нарушителях по адресу электронной почты webtravel@reachplc.com.
Война Ryanair с буйными пассажирами
Летом 2024 года босс Ryanair Майкл О'Лири потребовал ввести ограничения на алкоголь в аэропортах по всей Европе, чтобы пассажирам наливали не больше двух напитков в ожидании рейсов. Такую инициативу он объяснил тем, что в последнее время пьяные туристы, летящие на отдых, все чаще устраивают дебоши в самолетах, чем срывают рейсы.
Кроме того, проблемы для авиакомпаний составляют пассажиры, устраивающие разборки за места. Так, в июле прошлого года рейс Ryanair из Агадира (Марокко) в Лондон (Великобритания) был вынужден совершить аварийную посадку в Марракеше после того, как между пассажирами на этой почве вспыхнула массовая драка.
В марте 2025 года Ryanair инициировала уголовное производство против пассажира, который выдавал себя за дипломата ООН и словесно оскорблял членов экипажа во время рейса в Испанию.
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