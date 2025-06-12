Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, евро - 48,31 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 12 июня, остался на уровне предыдущего показателя и составляет 41,72 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал сразу на 35 копеек и составляет 48,20 гривны за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,12 гривны, а евро - по курсу 47,20 гривны за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг не изменился и составляет 41,84 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня, 12 июня, подорожал на 46 копеек - до 48,31 гривны.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в Украине до конца текущей недели будет находиться в пределах 41,10-41,90 гривны, а в обменниках - 41,10-41,85 гривны, прогнозирует аналитик Алексей Козырев. По словам аналитика, курс евро будет находиться в пределах от 46,40 до 47,95 гривны, а в обменниках - от 46,45 до 47,90 гривны.

Национальный банк Украины установил на четверг, 12 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты грив на также усилила позиции: официальный курс евро на четверг установлен на уровне 47,46 грн за один евро, то есть гривна укрепилась на 4 копейки.

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