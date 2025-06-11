Глава Пентагона заверил, что интересам США лучше всего отвечает мирное урегулирование войны.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Россия является агрессором в войне против Украины. Тем не менее он отказался прямо говорить, победы какой страны он ждет, пишет The Washington Post.

Отмечается, что республиканский сенатор Митч Макконнелл во время слушаний в комитете по ассигнованиям Сената задал Хегсету вопрос о том, кого он считает агрессором в российско-украинской войне, а кого - жертвой. На это глава Пентагона ответил, что именно Москва развязала войну, но не назвал Украину жертвой.

Кроме того, в ответ на вопрос сенатора о том, кого Хегсет хочет видеть победителем в российско-украинской войне, он сказал, что интересам США лучше всего отвечает мирное урегулирование конфликта.

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"Мы сейчас в ситуации, когда Владимир Путин знает, что президент Трамп является сильным лидером. Он знает, что его слово имеет вес... Президент Трамп нацелен на мир в этой войне. В конце концов, мир служит нашим национальным интересам. Именно поэтому мирное соглашение по Украине делает Америку сильной, показывает, что мы понимаем мир и знаем, на чем хотим сосредоточиться, даже если признаем, что Россия - агрессор, и поддерживаем усилия украинцев", - добавил глава Пентагона.

США сократят бюджет на поставки оружия Украине - что известно

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон сократит финансирование военной помощи Украине на 2026 год. Из-за этого Украина может получать меньше критически важных систем противовоздушной обороны.

По словам Хегсета, администрация президента США Дональда Трампа имеет совсем другой взгляд на российско-украинскую войну. Он подчеркнул, что в Вашингтоне считают мирное урегулирование путем переговоров лучшим решением конфликта.

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