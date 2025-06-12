12 июня - важный день для Украины и всего мира с несколькими известными праздниками.

Сегодняшняя дата богата народными обычаями и запретами. В мире отмечается важное социальное мероприятие, а в нашей стране 12 июня - праздник одной профессии. Верующие вспоминают известного святого и молятся о выздоровлении.

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Какой сегодня праздник церковный

Ранее в старом календаре церковь посвящала этот день памяти исповедника Исаакия Далматского. Ему молились о помощи в принятии решения.

Не всем известно, какой сегодня церковный праздник наступает после перехода на современный стиль. Это день чествования преподобного Петра Афонского, известного целителя, у которого просят избавления от хворей.

Какой сегодня праздник в Украине

В истории нашей страны были талантливые личности, которые родились 12 июня - краевед Антоний Шнайдер, оперная певица Евгения Мирошниченко, гитарист и композитор Энвер Измаилов, политик Игорь Лиховый, комик Александр Постоленко.

Профессиональный праздник сегодня в Украине - это День работников фондового рынка, профессионалов, которые продают и покупают ценные бумаги, а также анализируют ситуацию. Их работа очень важна для экономики.

Какой сегодня праздник в мире

Главная международная памятная дата этого дня - День борьбы с детским трудом. Во многих государствах, особенно бедных, всё ещё распространена практика привлечения детей к работе. Нередко они работают в тяжелых условиях и за минимальную зарплату.

Ещё один всемирный праздник 12 июня - День красных роз, цветов, которые считаются символом любви.

В других странах мира известны такие праздники сегодня:

на Филиппинах - День независимости;

в мусульманских общинах - День шиитов;

в Бразилии - День влюбленных;

в Финляндии - День города Хельсинки;

в США - День помощника медсестры.

Среди всемирно известных людей в эту дату родились британский политик Энтони Иден, 41-ый президент США Джордж Герберт Буш, жертва Холокоста Анна Франк, пианист Чик Кориа, банкир Дэвид Рокфеллер, модель Адриана Лима.

Какой праздник 12 июня в народе

Прошлые поколения называли эту дату Петр Капустник, поскольку заканчивали посев овощей. Крестьяне считали, что это последний удачный день для посадки капустных культур.

По народным верованиям в праздник сегодня обязательно нужно сходить на рыбалку и приготовить улов. Рыбные блюда 12 июня считаются особенно полезными для здоровья. Однако в лес никто не ходил, чтобы не встретить змею.

Что нельзя делать сегодня

О сегодняшней дате в давние времена составлены приметы, которые предсказывают будущую погоду:

если пауки плетут паутину на улице, то будет сухо, а если прячутся в помещения, то ждите дождя;

жасмин уже отцвел - к короткому лету;

пошел дождь - к неурожаю зерновых;

если вечером появилась роса, то скоро наступит жара.

Знать, какой сегодня праздник будет в народе, важно для понимания опасности этого дня. Наши предки верили, что 12 июня из своих нор выползают змеи и становятся агрессивными. Поэтому запрещено ходить в дикие места, а при встрече с рептилиями не стоит их беспокоить. Также нельзя жадничать, одалживать личные вещи, носить чёрное.

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