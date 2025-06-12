'США преданы поддержке русского народа': Рубио выдал циничное поздравление с Днем России

Госсекретарь также упомянул о войне в Украине и выразил надежду на конструктивное сотрудничество по этому поводу.

Государственный секретарь США Марко Рубио опубликовал циничное поздравление с Днем России, заявив, что США "преданы поддержке русского народа".

Поздравление "от имени американского народа" появилось на сайте Государственного департамента США. В тексте отмечается, что США стремятся к "конструктивному сотрудничеству" с Россией по достижению мира в Украине.

"Соединенные Штаты по-прежнему преданы поддержке русского народа, который продолжает строить свои стремления к лучшему будущему. Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному сотрудничеству с Российской Федерацией для достижения прочного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать более взаимовыгодным отношениям между нашими странами", - заявил Рубио.

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Другие заявления Рубио относительно России и Украины

Как сообщал УНИАН, Рубио перешел от жестких антироссийских заявлений к прагматизации - поддерживает санкции, но считает, что конфликт надо завершать через переговоры с участием Трампа, а не бесконечной военной помощью.

Недавно Рубио во время разговора с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро заявил о важности продолжения переговоров о мире между Украиной и Россией.

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