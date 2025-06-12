Журналист поделился фото 30-летней давности.

Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился архивным фото и воспоминанием о незабываемой поездке к болгарской провидице Бабе Ванге более тридцати лет назад. Снимок он опубликовал в соцсети Instagram.

"Осень 1991 года, Болгария, село Рупите. Я в доме у Ванги. Час назад она уехала в Петрич - в другой дом, где встречалась с людьми. Я отправляюсь туда и проведу с ней 50 минут", - подписал Гордон фото.

В комментарии внимание его подписчиков разделилось.

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Некоторые из пользователей восхитились его тогдашней шевелюрой на фото: "Дмитрий, это парик?", "Эх, какие волосы", другие - заинтересовались продолжением истории, ведь Гордон не рассказал, о чем же они с Вангой разговаривали почти час: "А дальше? Продолжение какое? Интересно...", "О чем была встреча 50 минут?".

Напомним, ранее украинский журналист Дмитрий Гордон поделился еще одним архивным фото, на котором он запечатлен в возрасте 15 лет с модной прической "за три рубля", чем вызвал волну шуток. В комментариях под фото многие из пользователей уделили особое внимание его густой шевелюре.

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