По словам представителя РФ, страна готова помочь как Вашингтону, так и Тегерану.

В России заявили, что готовы вывезти из Ирана высокообогащенный уран и превратить его в топливо для гражданских реакторов, чтобы помочь уменьшить разногласия между США и страной по ядерной программе Исламской Республики. Об этом пишет Reuters.

Такое предложение озвучил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По его словам, усилия для достижения решения стоит удвоить, а Москва готова оказать практическую помощь.

"Мы готовы оказать помощь как Вашингтону, так и Тегерану, не только политически, не только в виде идей, которые могут быть полезными в процессе переговоров, но и практически: например, путем экспорта избыточного ядерного материала, произведенного Ираном, и его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов", - отметил дипломат.

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В свою очередь он не ответил, вернут ли потом ядерное топливо в Иран для использования его в гражданской ядерной энергетической программе страны, которую Москва помогала развивать.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил готовность РФ принять уран.

"Здесь очень важно отметить, что в случае необходимости, если стороны сочтут это нужным, Россия будет готова предоставить такие услуги", - сказал он.

Ядерная угроза со стороны Ирана - последние новости

Напомним, в отчете Международного агентства по атомной энергии говорится о том, что Иран накопил много урана, обогащенного почти до оружейного уровня. Поэтому в агентстве призвали Тегеран изменить свой курс и выполнить требования многолетнего расследования.

Как оказалось, по состоянию на 17 мая в целом Иран накопил 408,6 килограмма урана, который обогащен до 60%. С февраля в стране накопили около 133,8 килограмма урана. В МАГАТЭ подчеркнули, что обогащенный на 60% уран является близким техническим шагом к уровню оружейного образования, который составляет 90%.

В то же время главный политический, военный и ядерный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил о готовности страны подписать ядерное соглашение с США. По его словам, это может произойти, если США снимут со страны экономические санкции.

Однако Шамхани разочарован тем, что администрация президента США Дональда Трампа постоянно угрожает Ирану. По его словам, эти угрозы являются "сплошной колючей проволокой".

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