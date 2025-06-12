Они подробно рассказали, почему никогда не следует выращивать мяту в саду и посоветовали, какие травы посадить вместо нее.

Если вам нравится мята, то у вас может возникнуть идея посадить ее в своем саду. Это выносливое многолетнее растение легко выращивать, и у него есть ряд преимуществ.

Однако выращивание мяты может быть очень плохой идеей. Эксперты объяснили, почему следует избегать ее. К тому же они посоветовали несколько трав, которые лучшн посадить вместо мяты, пишет Marthastewart.

Почему не стоит выращивать мяту в саду

Мята - очень инвазивный вид, который может вырасти до 60 см в высоту за один вегетационный сезон и до 60 см за год в ширину.

Видео дня

"Большинство видов мяты чрезвычайно агрессивны, быстро разрастаются подземными стеблями и колонизируют сад", - рассказал об особенностях мяты представител Пенсильванского садоводческого общества Эндрю Бантинг.

Он отметил, что даже самый маленький кусочек стебля или корня мяты может быстро укорениться.

Отмечается, что когда мята появляется в вашем саду, ее бурный рост может вытеснить другие растения.

"На самом деле трудно избавиться от мяты в саду, когда растение уже укоренилось", - добавил садовод Виктор Кастро и отметил, что этого можно избежать, если выращивать мяту отдельно

Как выращивать ее в горшках и контейнерах

Лучший способ выращивать мяту - ограничить распространение корней, посадив его в горшок, а затем погрузив горшок в почву в более крупном контейнере.

"Каждые несколько недель поворачивайте горшок на четверть оборота, чтобы корни не вылезали через дренажные отверстия. По возможности используйте пластиковый горшок, его легче переворачивать", посоветовал Кастро.

Пошаговое руководство, как правильно выращивать мяту в контейнере

купите небольшое растение мяты;

выберите горшок диаметром 30-35 см. Желательно такой, который выдержит низкие зимние температуры;

добавьте хорошо дренируемую почву;

посадите мяту в горшок и тщательно полейте его. Потом полейте еще раз, когда земля высохнет;

поставьте горшок с мятой во второй, более крупный горшок. Таким образом, вы сможете добавить ее в свой сад.

Если мята будет расти на террасе, патио или подоконнике, можно садить в один горшок.

Регулярно собирайте урожай мяты, чтобы держать ее под контролем. Вам нужно будет обрезать самые высокие стебли чуть выше листового узла - не обрывайте отдельные листья. Также не бросайте собранную мяту в компостную кучу, потому что она может укорениться.

Что можно выращивать вместо мяты

Хотите выращивать травы прямо в своем саду? Эти варианты не инвазивны и придают восхитительный свежий вкус многим рецептам.

Тимьян

Тимьян - медленнорастущее многолетнее растение. "Я люблю сажать тимьян рядом с растениями, которые, как правило, привлекают к себе тлю, такими как листовая зелень, помидоры, перец, фасоль, огурцы, тыква и цуккини", - открыл секрет Кастро.

Совет по выращиванию: посалите тимьян на солнце и избегайте чрезмерного полива. Регулярно собирайте урожай тимьяна, чтобы стимулировать новый рост и не допустить слишком сильного одревеснения стеблей.

Базилик

Базилик - отличное растение-компаньон для томатов; они могут даже повлиять на вкус некоторых томатов, если посадить их рядом друг с другом, отметил Кастро. Базилик также помогает отпугивать мух и комаров.

Совет по выращиванию: базилик может немного затениться, но убедитесь, что он хорошо проветривается, и следите за появлением мучнистой росы.

Лук-резанец

Лук-резанец - хороший сосед в саду и производит химикаты, которые отпугивают садовых вредителей, таких как тля.

Совет по выращиванию: лук-резанец предпочитает солнце и хорошо дренированную почву.

Укроп

Укроп станет отличным компаньоном для огорода или сада с зеленью, так как он привлекает полезных насекомых, таких как божьи коровки, богомолы и осы, которые отпугивают вредителей, таких как тля и капустная моль.

Петрушка

Ее относительно легко выращивать, обычно она живет два года. Если вы сажаете петрушку из семян, будьте терпеливы, потому что им может потребоваться от двух до четырех недель, чтобы прорасти.

Совет по выращиванию: Петрушка любит полное солнце и хорошо дренируемую почву. Регулярно собирайте листья (обрезайте стебли у основания), чтобы она росла кустистой.

Советы по выращиванию мяты

Ранее опытные садоводы дали советы, как вырастить мяту дома. Советы достаточно просты и доступны для тех, кто даже ни разу раньше этого не делал.

Вас також можуть зацікавити новини: